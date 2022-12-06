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Самуэль Это'О
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
5
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
1
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
4
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Все новости
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
26
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
8
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
23
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
6
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
47
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
11
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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Самуэль Это'О - новости
Нападающий
Имя
Самуэль
Фамилия
Это'О
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Нкон
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 марта 1981 (41 год)
Рост
180
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
6 декабря 2022
20:28
Видео
Это’О извинился за избиение болельщика после матча ЧМ-2022
15:49
Болельщик, которого избил Это’О, обратился в полицию Катара
3
12:52
Видео
Болельщик, которого избил Это’О, назвал причину конфликта с экс-игроком «Анжи»
6
11:12
Видео
Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022
10
8 ноября 2022
19:34
Это'О: «Думаю, в финале ЧМ-2022 Камерун обыграет Марокко»
2
31 октября 2022
13:00
«Думаю, новенькая «Бугатти» была прописана в его контракте». Ахмедов – о подарке Керимова для Это’О
12:00
Ахмедов: «Денисов говорил много нелицеприятного о чернокожих игроках «Анжи». Из-за этого чуть не подрался с Это′О»
08:59
Ахмедов: «По важности для «Анжи» Карлос не сравнится с Это’О»
1
29 октября 2022
10:53
Иньеста не включил Месси в топ-5 футболистов, с которыми ему нравилось играть
20 июня 2022
22:51
Это'О приговорен к условному тюремному сроку в Испании
5
10 июня 2022
00:11
«Я не понимал – а что мне рассказывать Это’О?». Василенко – о работе в «Анжи»
6 июня 2022
23:54
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок «Анжи». Клуб в этом сезоне прекратил существование
5
5 января 2022
08:58
Это’О: «Нет причин, почему сборная из Африки не может выиграть ЧМ, это просто пара матчей. Африканцы талантливее европейцев»
8
3 января 2022
20:14
Видео
На стадионе «Мальорки» открыли мурал с изображением Это’О
11 декабря 2021
23:36
Фото
Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна
4
30 ноября 2021
20:31
Это’О: «Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть за «Анжи»
4
16:16
Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?»
9
18 ноября 2021
10:43
Это'О стал кандидатом в президенты федерации футбола Камеруна
23 октября 2021
14:45
Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»
3
19 октября 2021
10:14
Это’О убедил Керимова взять Кокорина в «Анжи» в 2013-м. Он ни разу не сыграл за клуб
5
14 октября 2021
22:25
Жирков – о потасовке с Это'О: «Потолкались в подтрибунном помещении, но Хиддинк на следующий день все уладил»
2
11 октября 2021
18:56
Это’О: «Барселона» заставляет меня страдать. Будет трудно смириться с вылетом из ЛЧ»
8 октября 2021
17:49
Агаларов: «Я не брал автограф и не фотографировался с Карлосом и Это'О»
2
26 июля 2021
18:16
Это’О – о Месси: «Это он играл со мной, а не я с ним»
10
18 февраля 2021
15:48
Ахмедов – о конфликтах в «Анжи»: «Мы с Это’О оскорбляли друг друга. После этого подружились»
12 января 2021
09:52
Это’О: «Будущее «Барселоны» в руках Фати. Надеюсь, он заменит Месси»
19 декабря 2020
12:57
Это'О: «ЧМ-2018 в России – лучший в истории. Но мы в Катаре хотим превзойти его»
4
24 ноября 2020
22:04
Это’О: «Месси стареет. «Барселоне» нужно думать о будущем и обратить внимание на Мбаппе и Мукоко»
3
17 ноября 2020
17:55
Это’О может возобновить карьеру в клубе четвертого дивизиона Испании
5
13 ноября 2020
23:23
Видео
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
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