Раскрыта зарплата Это'О в «Анжи»

Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал, сколько Самуэль Это'О зарабатывал в клубе из Махачкалы.

– Когда вы были поражены цифрами?

– За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз – как раз в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение.

– Так сколько?

– 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил – мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...

Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Камерунец провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 ассистов.

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