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    Раскрыта зарплата Это'О в «Анжи»

    Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал, сколько Самуэль Это'О зарабатывал в клубе из Махачкалы.

    – Когда вы были поражены цифрами?

    – За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз – как раз в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение.

    – Так сколько?

    – 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил – мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...

    • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • Камерунец провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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