Экс-директор «Анжи» рассказал, как Это'О раздавал в России деньги студентам

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов рассказал, каким ему запомнился нападающий Самуэль Это'О.
— Самуэль меня очень впечатлил, просто выдающаяся личность! Начитанный, прирожденный политик! Я ему так и говорил: «Посмотри, Джордж Веа пошел в политику — и каких успехов добился. Тебе надо туда же...»
— Веа забрался высоко.
— Это'О такой... Наставник по натуре. Сколько раз видел — подходит к кому-то из футболистов, приобнимет: «Может, какая-то проблема? Чем тебе помочь?» К нему в команде относились с огромным уважением.
Или приезжаем в какой-то российский город. К гостинице явились камерунские студенты, человек десять. Просто поддержать. Развернули флаги.
— Вышел?
— Не просто вышел. Достал деньги, каждому в карман засунул какую-то копеечку. Они на такое и не рассчитывали! Потом мне сказал: «Я представляю, как им здесь живется. Надо поддерживать...».
- Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В 73 матчах форвард забил 36 голов.