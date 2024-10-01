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    ФИФА ввела санкции против Это'О

    Самуэль Это'О получил наказание от ФИФА за нарушения дисциплинарного кодекса.

    Бывший нападающий «Анжи» вел себя агрессивно во время матча 1/8 финала женского ЧМ до 20 лет между сборными Камеруна и Бразилии, который состоялся 11 сентября 2024 года.

    Его признали виновным по двум статьям, касающимся оскорбительного и неподобающего поведения, а также нарушения принципов честной игры.

    Это’О на полгода запретили посещать матчи сборной Камеруна. Санкции распространяются на игры всех возрастных категорий как в мужском, так и в женском футболе.

    • Это’О занимает пост президента Камерунской федерации футбола.

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    Источник: AS

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    01.10.2024 00:36
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1727738936
    позор зулусу! беги к своим в тарасятник и не высовывайся!
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    The only one
    1727745858
    Санкции. Это и всё. на что в настоящее время способна и делает ФИФА. Полностью политизированная организация, пляшущая сами знаете под чью дудку.
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    Loko_Roma
    1727757341
    Поведение этоо уже в бытность игроком было высокомерным и вызывающтм, а как известно с возрастом фляга как правило свистеть сильнее начинает
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    Romeo 123
    1727763200
    Это вот это , давно пора отстранить от футбола
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