ФИФА ввела санкции против Это'О

Самуэль Это'О получил наказание от ФИФА за нарушения дисциплинарного кодекса.

Бывший нападающий «Анжи» вел себя агрессивно во время матча 1/8 финала женского ЧМ до 20 лет между сборными Камеруна и Бразилии, который состоялся 11 сентября 2024 года.

Его признали виновным по двум статьям, касающимся оскорбительного и неподобающего поведения, а также нарушения принципов честной игры.

Это’О на полгода запретили посещать матчи сборной Камеруна. Санкции распространяются на игры всех возрастных категорий как в мужском, так и в женском футболе.