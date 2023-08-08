В сети обсуждают внешний вид Самуэля Это'О: кажется, он пошел по стопам Снейдера и Насри

Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О изменился до неузнаваемости.

Об этом прямо пишет авторитетное испанское издание Marca.

42-летний экс-футболист принял участие в благотворительном матче. И выглядел он... тяжело.

Кажется, Это'О пошел по стопам Уэсли Снейдера, который тоже после завершения карьеры перестал заморачиваться насчет собственного веса.

А еще своим внешним видом удивлял француз Самир Насри.

Можно еще вспомнить Роналдо, Адриано, Уэйна Руни, Гонсало Игуаина и многих других, но мы не будем. А просто отметим, что даже профессиональные спортсмены, выигрывавшие самые престижные турниры, такие же люди, как и мы все!

Фото: твиттер Marca, твиттер AFC Ajax, Getty Images