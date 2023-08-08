Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В сети обсуждают внешний вид Самуэля Это'О: кажется, он пошел по стопам Снейдера и Насри

    В сети обсуждают внешний вид Самуэля Это'О: кажется, он пошел по стопам Снейдера и Насри

    Известный камерунский нападающий Самуэль Это'О изменился до неузнаваемости.

    Об этом прямо пишет авторитетное испанское издание Marca.

    42-летний экс-футболист принял участие в благотворительном матче. И выглядел он... тяжело.

    Кажется, Это'О пошел по стопам Уэсли Снейдера, который тоже после завершения карьеры перестал заморачиваться насчет собственного веса.

    А еще своим внешним видом удивлял француз Самир Насри.

    Можно еще вспомнить Роналдо, Адриано, Уэйна Руни, Гонсало Игуаина и многих других, но мы не будем. А просто отметим, что даже профессиональные спортсмены, выигрывавшие самые престижные турниры, такие же люди, как и мы все!

    Фото: твиттер Marca, твиттер AFC Ajax, Getty Images

    Новости по теме
    Дочь Это’О требует посадить отца в тюрьму на год 4
    Месси назвал четырех игроков, с которыми ему было лучше всего играть 3
    Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2023 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1963

      lek! 8 августа, 22:44

      А что вы хотели в 42 года ?
      Человек перестал тренироваться .
      Тут возмущаются люди в раза больше него и меньшим возрастом .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto 8 августа, 19:38

      меня глючит или он в свинопасской форме?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2327

      Dr.Metal 8 августа, 19:13

      На себя посмотрите все, кто прочитал, если вам больше 35

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2013

      Romio-xxx 8 августа, 19:08

      Столько лет терпели и хотели нормально пожрать и отдохнуть,заработали как никак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 18:20

      чёт я не думаю, что это мешает им играть в футбол после завершения карьеры. не лига чемпионов же - а захерачить (условно) издали в девятку смогут. ждём их всех на наших ретроматчах, у нас это любят. иногда смотришь составы на матч "россия - сборная мира" — и офигеваешь каждый год, кто к нам приезжает. все уже завершили карьеры, но имена всё равно впечатляющие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 8 августа, 18:04

      Я здесь словно прочитал книгу "Три толстяка" )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 