Ещенко рассказал, каким Роберто Карлос был в повседневной жизни

Бывший защитник «Анжи» Андрей Ещенко вспомнил, как вел себя в России его партнер по клубу Роберто Карлос.

«Каким Роберто Карлос был в быту? Совершенно обычным. Плюс-минус как все русские: добрый, простой, много шутил и разговаривал, на наши шутки не обижался.

Такое поведение было искренним или он подстраивался под команду? А зачем ему подстраиваться? Роберто Карлос – имя и величина в футболе, и он был честен с нами», – сказал Ещенко.

Роберто Карлос был игроком «Анжи» в 2011-2012 годах.

Затем он входил в тренерский штаб.

Ещенко был в «Анжи» в 2013-2016 годах.

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