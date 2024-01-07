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    • Ещенко рассказал, каким Роберто Карлос был в повседневной жизни

    Ещенко рассказал, каким Роберто Карлос был в повседневной жизни

    Бывший защитник «Анжи» Андрей Ещенко вспомнил, как вел себя в России его партнер по клубу Роберто Карлос.

    «Каким Роберто Карлос был в быту? Совершенно обычным. Плюс-минус как все русские: добрый, простой, много шутил и разговаривал, на наши шутки не обижался.

    Такое поведение было искренним или он подстраивался под команду? А зачем ему подстраиваться? Роберто Карлос – имя и величина в футболе, и он был честен с нами», – сказал Ещенко.

    • Роберто Карлос был игроком «Анжи» в 2011-2012 годах.
    • Затем он входил в тренерский штаб.
    • Ещенко был в «Анжи» в 2013-2016 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2024 08:41
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