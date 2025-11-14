Карпин составил символическую сборную всех времен, допустив грубейшую ошибку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил символическую сборную всех времен.

Не обошлось без ошибок. Карпин перепутал фланг, на котором играл Роберто Карлос.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Роберто Карлос (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия), Франко Барези, Паоло Мальдини (оба – Италия).

Полузащитники: Андреа Пирло (Италия), Клод Макелеле (Франция).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Усман Дембеле (Франция), Гарри Кейн (Англия), Лионель Месси (Аргентина).