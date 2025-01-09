Реакция Роберто Карлоса на новость о проживании на базе «Реала» из-за развода

Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал информацию, что он живет на базе мадридского клуба на фоне бракоразводного процесса.

«В последние дни мне стало известно, что обо мне и моей семье распространяются ложные и дискредитирующие истории. Хотя я ценю конфиденциальность, я чувствую себя обязанным опровергнуть необоснованные слухи о моей жизненной ситуации. Эти выдуманные новости полностью лживы и, похоже, рассчитаны на то, чтобы генерировать клики.

Я остаюсь в частном доме при поддержке членов моей семьи. Моя команда юристов рассматривает эти заявления и примет соответствующие меры.

Я прошу соблюдать конфиденциальность в отношении личных вопросов и благодарю тех, кто продолжает поддерживать меня в этот период», – написал бразилец в соцсетях.