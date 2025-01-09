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    • Реакция Роберто Карлоса на новость о проживании на базе «Реала» из-за развода

    Реакция Роберто Карлоса на новость о проживании на базе «Реала» из-за развода

    Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал информацию, что он живет на базе мадридского клуба на фоне бракоразводного процесса.

    «В последние дни мне стало известно, что обо мне и моей семье распространяются ложные и дискредитирующие истории. Хотя я ценю конфиденциальность, я чувствую себя обязанным опровергнуть необоснованные слухи о моей жизненной ситуации. Эти выдуманные новости полностью лживы и, похоже, рассчитаны на то, чтобы генерировать клики.

    Я остаюсь в частном доме при поддержке членов моей семьи. Моя команда юристов рассматривает эти заявления и примет соответствующие меры.

    Я прошу соблюдать конфиденциальность в отношении личных вопросов и благодарю тех, кто продолжает поддерживать меня в этот период», – написал бразилец в соцсетях.

    • Состояние Карлоса – 160 миллионов евро.
    • У Роберто 11 детей от 7 женщин.
    • В РПЛ игрок выступал за «Анжи».

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    Источник: твиттер Роберто Карлоса

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    09.01.2025 14:38
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1736425117
    У Роберто 11 детей от 7 женщин!!! Вот это достижение! )))
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