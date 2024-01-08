Хабиб встретился с Роберто Карлосом

Знаменитый боец MMA Хабиб Нурмагомедов разместил в сторис своей социальной сети фотографию объятий с прославленным бразильским защитником Роберто Карлосом.
«Легенда «Анжи» и «Реала», – подписал фотографию Нурмагомедов.
- Роберто Карлос играл за «Реал» с 1996 по 2007 годы.
- В 2011 году бразилец провел 28 матчей за «Анжи»
- С 29 сентября 2011 года Роберто Карлос был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, Андрея Гордеева, а годом позже занял позицию директора команды.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток