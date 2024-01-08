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    Хабиб встретился с Роберто Карлосом

    Знаменитый боец MMA Хабиб Нурмагомедов разместил в сторис своей социальной сети фотографию объятий с прославленным бразильским защитником Роберто Карлосом.

    «Легенда «Анжи» и «Реала», – подписал фотографию Нурмагомедов.

    • Роберто Карлос играл за «Реал» с 1996 по 2007 годы.
    • В 2011 году бразилец провел 28 матчей за «Анжи»
    • С 29 сентября 2011 года Роберто Карлос был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, Андрея Гордеева, а годом позже занял позицию директора команды.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 12:06
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