Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Это 3-й результат в истории клуба среди бразильцев

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор достиг отметки в 50 забитых мячей в составе мадридской команды.

Юбилейным стал гол в ворота «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Винисиусу потребовалось 202 матча, чтобы отличиться 50 раз за «Реал».

В истории клуба это третий результат среди бразильцев:

Роналдо – 104 Роберто Карлос – 68 Винисиус Жуниор – 50

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