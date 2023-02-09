Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Это 3-й результат в истории клуба среди бразильцев

а зарплата и самомнение, словно, каждый сезон печатает столько)
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор достиг отметки в 50 забитых мячей в составе мадридской команды.
Юбилейным стал гол в ворота «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Винисиусу потребовалось 202 матча, чтобы отличиться 50 раз за «Реал».
В истории клуба это третий результат среди бразильцев:
- Роналдо – 104
- Роберто Карлос – 68
- Винисиус Жуниор – 50
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