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    Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Это 3-й результат в истории клуба среди бразильцев

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор достиг отметки в 50 забитых мячей в составе мадридской команды.

    Юбилейным стал гол в ворота «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.

    Винисиусу потребовалось 202 матча, чтобы отличиться 50 раз за «Реал».

    В истории клуба это третий результат среди бразильцев:

    1. Роналдо – 104
    2. Роберто Карлос – 68
    3. Винисиус Жуниор – 50

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1468

      elessar arnor 16 минут назад

      а зарплата и самомнение, словно, каждый сезон печатает столько)

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