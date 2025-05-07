Жирков назвал самого сильного одноклубника

Юрий Жирков ответил, какого партнера по команде он считает сильнейшим в своей карьере.

«Самый сильный Роберто Карлос. Во всех планах – и как игрок, и как человек. Даже помню, про себя думал: «Попади я в «Реал», с такими игроками было бы намного легче пройти какой-то футбольный путь».

Не во всех командах были люди, которые тебе помогали, принимали в команду. А Карлос и в человеческом плане, и в футбольном был мастером. Мастером всего», – заявил Жирков, поигравший с бразильцем в составе «Анжи».