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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Хорватия
Аргентина - Хорватия: обзор матча 13 декабря 2022
Аргентина
13.12.2022, вторник, 22:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Хорватия
34'
Л. Месси (П)
39'
Х. Альварес
69'
Х. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Хорватия
Замена
Х. Фойт
️️️️
Н. Молина
86'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мак Аллистер
86'
81'
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Дибала
️️️️
Х. Альварес
74'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
74'
72'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Крамарич
Желтая карточка
Н. Отаменди
71'
ГОЛ! 3:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Л. Месси
69'
Желтая карточка
К. Ромеро
68'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Паредес
62'
50'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Брозович
46'
Замена
М. Оршич
️️️️
Б. Соса
46'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Пашалич
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
34'
33'
Желтая карточка
М. Ковачич
32'
Желтая карточка
Д. Ливакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
14
Марко Ливайя
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
19
Отаменди
13
Ромеро
26
Молина
8
Фернандес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
9
Альварес
4-1-2-2-1
1
Ливакович
22
Юранович
4
Гвардиол
6
Ловрен
19
Соса
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
15
Пашалич
14
Перишич
9
Крамарич
26
Молина
2
Фойт
2
Фойт
26
Молина
5
Паредес
6
Мартинес
6
Мартинес
5
Паредес
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
21
Корреа
21
Корреа
20
Мак Аллистер
9
Альварес
10
Дибала
10
Дибала
9
Альварес
10
Модрич
7
Майер
7
Майер
10
Модрич
15
Пашалич
13
Влашич
13
Влашич
15
Пашалич
19
Соса
16
Оршич
16
Оршич
19
Соса
11
Брозович
17
Петкович
17
Петкович
11
Брозович
9
Крамарич
14
Ливайя
14
Ливайя
9
Крамарич
Остались в запасе
Аргентина
Хорватия
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Аргентина - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
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Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
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Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
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