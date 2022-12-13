Аргентина - Хорватия

Финита ля комедия, усташи - домой.
Как же МЕССИ их таскает, а что Лаврина не видно, видимо по Невскому гуляет
Попытка навязать свою игру Даличу не удалась)
Аргентина в финале
Если сохранит победный счет до финального свистка.
Такого как проход Месси от Роналду уже не дождешься.
Пьяный коллективный разум выдал новое футбольное правило: заменять можно не только своих игроков но и игроков соперника на своих. А количество замен так же ограничено.
Капелло уже плевать что на поле происходит, что-то про телефон втирает, бгг
Надеюсь, во втором игра перевернётся)
Что то не понял, а Лаврин играет, а то говорили всю защиту на себя взял
Ну и нафиг смотреть как в очередной раз тащат чморгинтуну?????
"Тащат", да-да (clownface)
А вот и первый нырок "тангующего дельфинчика"))