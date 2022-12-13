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Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
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Аргентина - Хорватия

13.12.2022, Вторник, 22:00 мск Лусаил, стадион Лусаил Иконик Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/2 финала Аргентина - Хорватия
П1
1.04
Х
14
П2
80
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Чемпионат мира 2018, группа D
Групповой этап, 2 тур
21 июня, четверг 21:00 Аргентина 0:3 Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

12 ноября, среда 22:45 Аргентина 2:1 Хорватия
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    Рейтинг: +428

    Таврида 8 минут назад

    Финита ля комедия, усташи - домой.

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    Рейтинг: +770

    Suvorov51 8 минут назад

    Как же МЕССИ их таскает, а что Лаврина не видно, видимо по Невскому гуляет

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    Рейтинг: +5697

    ySS 9 минут назад

    Попытка навязать свою игру Даличу не удалась)
    Аргентина в финале

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    Рейтинг: +636

    MichelWB > ySS 7 минут назад

    Если сохранит победный счет до финального свистка.

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    Рейтинг: +636

    MichelWB 11 минут назад

    Такого как проход Месси от Роналду уже не дождешься.

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    Рейтинг: +636

    MichelWB 13 минут назад

    Пьяный коллективный разум выдал новое футбольное правило: заменять можно не только своих игроков но и игроков соперника на своих. А количество замен так же ограничено.

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    Рейтинг: +428

    Таврида 29 минут назад

    Капелло уже плевать что на поле происходит, что-то про телефон втирает, бгг

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    Рейтинг: +5697

    ySS 36 минут назад

    Надеюсь, во втором игра перевернётся)

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    Рейтинг: +770

    Suvorov51 39 минут назад

    Что то не понял, а Лаврин играет, а то говорили всю защиту на себя взял

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    Рейтинг: +238

    KLINSI 1 час назад

    Ну и нафиг смотреть как в очередной раз тащат чморгинтуну?????

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    Рейтинг: +106

    anomalist > KLINSI 56 минут назад

    "Тащат", да-да (clownface)

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    Рейтинг: +238

    KLINSI 1 час назад

    А вот и первый нырок "тангующего дельфинчика"))

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