Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Далич не сдержал слез после победы Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич эмоционально отреагировал на победу в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).

    Вице-чемпион мира 2018 года не сдержал слез после финального свистка.

    • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022.
    • Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.
    • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91190
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68150
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru