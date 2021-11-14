Далич не сдержал слез после победы Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич эмоционально отреагировал на победу в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).
Вице-чемпион мира 2018 года не сдержал слез после финального свистка.
- Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022.
- Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.
- В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.
Слезы счастья Златко Далича после матча с Россией. На хорватской Никольской сегодня будет громко, а мы теперь ждем соперников по стыкам pic.twitter.com/anr03I93Ep— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021