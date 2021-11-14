Далич не сдержал слез после победы Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич эмоционально отреагировал на победу в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).

Вице-чемпион мира 2018 года не сдержал слез после финального свистка.

Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022.

Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова на 81-й минуте.

на 81-й минуте. В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.