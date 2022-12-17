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    Далич: «Модрич играл на ЧМ-2022 словно ему 25 лет. Надеюсь, он будет на Евро-2024»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил игру своего полузащитника Луки Модрича на чемпионате мира-2022.

    «Модрич фантастически играл на этом турнире. Ему 37 лет, но он играл как 25-летний. Будет ли он готовиться к Евро-2024? Надеюсь. Мы это обсуждали», – сказал Далич.

    • Модрич в команде с 2006 года.
    • С ним команда 2 раза подряд взяла медали ЧМ.
    • В матче за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    17.12.2022 23:36
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