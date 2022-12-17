Далич: «Модрич играл на ЧМ-2022 словно ему 25 лет. Надеюсь, он будет на Евро-2024»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил игру своего полузащитника Луки Модрича на чемпионате мира-2022.

«Модрич фантастически играл на этом турнире. Ему 37 лет, но он играл как 25-летний. Будет ли он готовиться к Евро-2024? Надеюсь. Мы это обсуждали», – сказал Далич.

Модрич в команде с 2006 года.

С ним команда 2 раза подряд взяла медали ЧМ.

В матче за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022