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    Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий перед матчем отбора ЧМ-2022 против России.

    – На сколько изменилась сборная России при Карпине после вашего первого матча? Какие качества и каких игроков вы можете выделить?

    – Хорошая игра сборной России дала им уверенность. Могу выделить более старших игроков: Смолов, Головин и Джикия.

    – Почему матч проходит именно в Сплите?

    – Это решение было принято очень давно. Мы знали, что если будет такая ситуация, то горячая публика Сплита будет нам помогать.

    • Матч Хорватия – Россия пройдет завтра, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4850

      Виталий Орехов 11 минут назад

      Пох, мужики! Как говорится: "За нами Москва!!!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9406

      playsh 1 час назад

      Да уж,поддержка трибун в таких играх в плане морально-волевой и психологической помощи невозможно переоценить.Трудно будет,это понятно,но надо,ребята,надо...
      Смелого пуля боится,а труса и в кустах достанет.Не забывайте об этом.Удачи Вам.

      1
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      Рейтинг: +4850

      Виталий Орехов > playsh 18 минут назад

      Смелого штык не берет!!!

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