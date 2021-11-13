Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий перед матчем отбора ЧМ-2022 против России.
– На сколько изменилась сборная России при Карпине после вашего первого матча? Какие качества и каких игроков вы можете выделить?
– Хорошая игра сборной России дала им уверенность. Могу выделить более старших игроков: Смолов, Головин и Джикия.
– Почему матч проходит именно в Сплите?
– Это решение было принято очень давно. Мы знали, что если будет такая ситуация, то горячая публика Сплита будет нам помогать.
- Матч Хорватия – Россия пройдет завтра, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
Источник: «Спорт-Экспресс»