В сборной Хорватии считают «большим риском» назначение катарского судьи на матч с Марокко

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не в полной мере доволен, что матч за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко рассуди катарец Абдулрахман Аль-Джассим.

«Я никого не недооцениваю, но я думаю, что ФИФА взяла на себя большой риск.

Я надеюсь, что мы не будем комментировать рефери после игры, и я также надеюсь, что все будет правильно в части судейства», – сказал Далич.

Матч за 3-е место Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

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