Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Россией (1:0), которая позволила его команде выйти на ЧМ-2022.

– Хочу поздравить всех ребят, которые играли в этом отборочном цикле. Поблагодарить свой тренерских штаб, который мне сильно помог. Также хочу сказать спасибо хорватскому футбольному союзу, болельщикам и вам, журналистам, за критику. Ваша конструктивная критика была очень полезна для нас. Мы провели квалификацию великолепно, это была наша лучшая квалификация.

– Почему не могли долго забить?

– Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили. Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все.