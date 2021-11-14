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  • Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»

Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»

14 ноября 2021, 21:22
4

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Россией (1:0), которая позволила его команде выйти на ЧМ-2022.

– Хочу поздравить всех ребят, которые играли в этом отборочном цикле. Поблагодарить свой тренерских штаб, который мне сильно помог. Также хочу сказать спасибо хорватскому футбольному союзу, болельщикам и вам, журналистам, за критику. Ваша конструктивная критика была очень полезна для нас. Мы провели квалификацию великолепно, это была наша лучшая квалификация.

– Почему не могли долго забить?

– Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили. Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все.

  • Хорватия пробилась на ЧМ в шестой раз.
  • Сборная не играла на турнире лишь один раз с 1998 года.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Далич Златко
Комментарии (4)
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Жорик кекс обжорик
1636914784
Сложно сказать о доминировании на таком поле
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Garrincha58
1636916466
поздравляю Хорватию они по праву будут в Катаре они на голову сильней нас
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