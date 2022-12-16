Далич ответил на вопрос, сыграет ли Модрич на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключил, что его полузащитник Лука Модрич сыграет на Евро-2024.

– Модрич будет на Евро?

– Я надеюсь, что Лука будет с нами и дальше. Реальность такова, что он должен быть членом нашей команды, и я с нетерпением жду этого, но, конечно, решение за ним.

Модрич выступает за Хорватию с 2006 года.

Он рекордсмен команды по количеству матчей.

Модричу 37 лет.

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