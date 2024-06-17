Главный тренер Хорватии раскритиковал своего игрока за то, что тот пошел бить пенальти в матче с Испанией

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался по поводу решения форварда Бруно Петковича пробить пенальти в матче с Испанией (0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Пенальти исполняют Крамарич или Модрич, но и их не было на поле в тот момент. Петкович не должен был бить, потому что правило гласит, что игрок, заработавший пенальти, не должен его исполнять. В команде есть иерархия, и он не должен бить пенальти. Нет ответственности, но я решу эту проблему, – прояснил Далич.
- Хорватия разгромно уступила Испании, пропустив три безответных мяча.
- У дружины Златко Далича был шанс сократить разницу. Испанский страж ворот Унаи Симон ошибся, подарив мяч сопернику и заставив своего партнера Родри нарушать правила. Арбитр встречи сразу же указал на 11-метровую отметку. Но Бруно Петковичу не удалось переиграть Симона. Примечательно, что в прошедшем розыгрыше Лиги Наций Петкович также не реализовал пенальти, проиграв дуэль Унаи.
- Отметим, что в активе Петковича 11 голов в 39 поединках за сборную Хорватии.