Главный тренер Хорватии раскритиковал своего игрока за то, что тот пошел бить пенальти в матче с Испанией

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался по поводу решения форварда Бруно Петковича пробить пенальти в матче с Испанией (0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Пенальти исполняют Крамарич или Модрич, но и их не было на поле в тот момент. Петкович не должен был бить, потому что правило гласит, что игрок, заработавший пенальти, не должен его исполнять. В команде есть иерархия, и он не должен бить пенальти. Нет ответственности, но я решу эту проблему, – прояснил Далич.