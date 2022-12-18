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    Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов дал характеристику главному тренеру сборной Хоратии Златко Даличу. Они знакомы по работе в Саудовской Аравии.

    «В Саудовской Аравии мы стали хорошими приятелями. После Аравии я несколько раз бывал в Хорватии, и там мы тоже встречались.

    Очень приятный человек и настоящий профессионал своего дела. Поздравляю с третьим местом на чемпионате мира-2022 года в Катаре», – написал Чернышов.

    • Далич привел Хорватию к медалям на 2-м ЧМ подряд.
    • Хорват тренировал в Саудовской Аравии в 2010-2013 годах.
    • Далич тренирует Хорватию с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Чернышова

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