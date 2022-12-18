Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов дал характеристику главному тренеру сборной Хоратии Златко Даличу. Они знакомы по работе в Саудовской Аравии.

«В Саудовской Аравии мы стали хорошими приятелями. После Аравии я несколько раз бывал в Хорватии, и там мы тоже встречались.

Очень приятный человек и настоящий профессионал своего дела. Поздравляю с третьим местом на чемпионате мира-2022 года в Катаре», – написал Чернышов.

Далич привел Хорватию к медалям на 2-м ЧМ подряд.

Хорват тренировал в Саудовской Аравии в 2010-2013 годах.

Далич тренирует Хорватию с 2017 года.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022