«Это чудо. Наслаждайтесь!». Тренер Хорватии Далич прокомментировал победу над Бразилией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался после победы в 1/4 финала чемпионата мира-2022 над Бразилией (в серии пенальти).

«Это чудо. Уважение всем. Мы провели отличный матч и выбили главного фаворита. Я говорил, что нас никогда не надо недооценивать. Мы гордимся собой. Это победа всей Хорватии. Все выложились на максимуме, в том числе запасные.

Я приветствую всех наших критиков, которые пишут о команде. Это и для вас победа. Хорваты, наслаждайтесь! Мы второй раз подряд вышли в полуфинал. Мы – ненормальные!» – сказал Далич.

Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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