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    «Это чудо. Наслаждайтесь!». Тренер Хорватии Далич прокомментировал победу над Бразилией

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался после победы в 1/4 финала чемпионата мира-2022 над Бразилией (в серии пенальти).

    «Это чудо. Уважение всем. Мы провели отличный матч и выбили главного фаворита. Я говорил, что нас никогда не надо недооценивать. Мы гордимся собой. Это победа всей Хорватии. Все выложились на максимуме, в том числе запасные.

    Я приветствую всех наших критиков, которые пишут о команде. Это и для вас победа. Хорваты, наслаждайтесь! Мы второй раз подряд вышли в полуфинал. Мы – ненормальные!» – сказал Далич.

    • Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.
    • Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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    Источник: Sportske Novosti

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    09.12.2022 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      ARSteven89 45 минут назад

      Ну, все мы помним, с чего это чудо началось!!! Автогол Кудряшова )))

      0
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      Рейтинг: +267

      Bronholm 1 час назад

      Хорваты прекрасны )

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