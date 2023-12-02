Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог жеребьевки группового этапа Евро-2024.

Хорваты выступят в квартете с Испанией, Италией и Албанией.

«Мы, без сомнения, попали в самую сложную группу. Действующий чемпион Европы, действующий чемпион Лиги наций. Наша цель – плей-офф.

Нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично прошла квалификацию», – сказал Далич.