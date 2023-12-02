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    Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог жеребьевки группового этапа Евро-2024.

    • Хорваты выступят в квартете с Испанией, Италией и Албанией.

    «Мы, без сомнения, попали в самую сложную группу. Действующий чемпион Европы, действующий чемпион Лиги наций. Наша цель – плей-офф.

    Нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично прошла квалификацию», – сказал Далич.

    • Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Хорваты – призеры двух последних ЧМ.

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    Источник: HRT

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    02.12.2023 23:06
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch 15 часов назад

      что сложного в группе Хорватии? из группы выходит 3 команды , Албанию скорее всего все отымеют!

      0
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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      Тебя отымеют идиот.))) Албания даст шороху в этой группе

      1
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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      Да не даст она ничего - Албания и на Евро -то попадает , только потому, что список участников расширили!

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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      Нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично прошла квалификацию», – сказал Далич.====
      Ты тупая шляпа с кроликом даже и квалификацию не смотрела.)))

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      Смотрел все матчи Михалыч...уж поверь...к лету сдуются...=)))4 место в группе!!Интересно, почему я всегда прав в нашем общении?)))может ты просто дурак?))))

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      Давай так - если Албания летом не выйдет из группы и не вступите в НАТО - то ты кусок гавна?)))))и балабол)))хотя это и так все знают___

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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      Смотрел все матчи===Тогда быстро.Без Гугла --какое место Албания заняла в своей группе ? У тебя две минуты.Время пошло.

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      Я ставки ставлю каждый день - ты реально думаешь, что я не понимаю, что она 1-или 2 заняла?)))я даже помню, что у нее в группе польский триппер был)))так что я особо бы не радовался )))особенно учитывая то, что у пОЛЬШИ сейчас своего геморроя хватает - с гостями из соседней страны))просто повезло с группой

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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      1-или 2 заняла?====Кароч ты не знаешь...Какого куя тады врешь ?

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      ну я даже сегодня таблицу смотрел перед жеребьёвкой ЕВРО - у них одинаковое кол-во очков с Чехами, а польское гавно третье, а выходит напрямую 2 команды! единственное что я не знаю - что учитывают в 1 очередь - разницу забитых ,ну это не важно -вышли и вышли - группа то слабая! их на Евро отымеют - максимум ничья 0-0 с Хорватией)))и то...вряд ли

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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      Шляпа ты с кроликом )))

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      дождись лета))ты же знаешь - ты мне не ровня))))во всех спорах и аспектах)))

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