Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»

что сложного в группе Хорватии? из группы выходит 3 команды , Албанию скорее всего все отымеют!
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог жеребьевки группового этапа Евро-2024.
- Хорваты выступят в квартете с Испанией, Италией и Албанией.
«Мы, без сомнения, попали в самую сложную группу. Действующий чемпион Европы, действующий чемпион Лиги наций. Наша цель – плей-офф.
Нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично прошла квалификацию», – сказал Далич.
- Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- Хорваты – призеры двух последних ЧМ.