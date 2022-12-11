Далич намекнул, как Хорватия будет играть против Аргентины

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич частично раскрыл план на полуфинал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Против Лионеля Месси не нужно обороняться персонально. Ключевое – дисциплина. Нам нечего бояться, если повторим то же самое, что было в матче против Бразилии.

Месси – главный игрок Аргентины. Он ведет команду за собой. Очень опасная команда», – сказал Далич.

В 1/4 финала хорваты в серии пенальти прошли Бразилию.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря.

Хорватия играла в финале ЧМ-2018.

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