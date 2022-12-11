Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Далич намекнул, как Хорватия будет играть против Аргентины

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич частично раскрыл план на полуфинал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    «Против Лионеля Месси не нужно обороняться персонально. Ключевое – дисциплина. Нам нечего бояться, если повторим то же самое, что было в матче против Бразилии.

    Месси – главный игрок Аргентины. Он ведет команду за собой. Очень опасная команда», – сказал Далич.

    • В 1/4 финала хорваты в серии пенальти прошли Бразилию.
    • Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря.
    • Хорватия играла в финале ЧМ-2018.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кто выиграет ЧМ-2022 1
    Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 11
    Колыванов назвал ошибку Бразилии в матче с Хорватией 4
    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11