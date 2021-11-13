Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает свою команду фаворитом предстоящей игры десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.
– Нет ли у вас опасения, что самоуверенность может сыграть злую шутку с вами? Некоторые бывшие игроки сборной Хорватии сказали, что ваша команда должна легко победить.
– Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.
– При Карпине Россия мало пропускает, вы допускаете, что соперник будет играть на 0:0?
– По-моему сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.
- Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
- Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
- Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»