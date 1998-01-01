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    Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает свою команду фаворитом предстоящей игры десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    – Нет ли у вас опасения, что самоуверенность может сыграть злую шутку с вами? Некоторые бывшие игроки сборной Хорватии сказали, что ваша команда должна легко победить.

    – Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

    – При Карпине Россия мало пропускает, вы допускаете, что соперник будет играть на 0:0?

    – По-моему сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии13
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      Рейтинг: +54129

      portero 6 минут назад

      Глааное чтоб они уверовали что уже победили, ну и сегодня это дело отметили...

      0
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      Рейтинг: +1089

      Bozigit 14 минут назад

      Это серьёзное заявление

      0
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      Рейтинг: +9397

      playsh 17 минут назад

      Златко - не буди лихо,пока оно тихо.Смотри,раззадоришь русского медведя - "дадут по мусалам."

      1
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      Рейтинг: +14196

      Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Шапкозакидальство до матча не самая лучшая примета .

      2
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      Рейтинг: +12

      zafo30 51 минуту назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +334

      Vitaga > zafo30 18 минут назад

      тебе за это нормально платят? ты лучше свою зарплату рекламируй

      0
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      Рейтинг: +3771

      neim 1 час назад

      Фавориты вы уже сейчас, это оспаривать нет смысла. А вот будете ли победителями в завтрашнем матче, это еще вопрос. Ты наверное забыл, что Россия тоже хочет первое место в группе занять и так просто сдаваться не собирается.

      4
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      Рейтинг: +5222

      Давид59 1 час назад

      Тренер Хорватов тем, что постоянно повторяет это как мантру по-моему нервничает. Что-то мне подсказывает, что в воскресенье наши так просто не сдадутся.

      5
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      Рейтинг: +3625

      Бомбардиръ 1 час назад

      Балабол ещё тот. А мяч-то круглый...

      3
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      Рейтинг: +2627

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Пусть Хорваты не переживают )))) Попадут на ЧМ через стыки.

      4
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      Рейтинг: +26579

      silver29 1 час назад

      Россия, как минимум не проиграет !!!!

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      Рейтинг: +3771

      neim > silver29 1 час назад

      Хорошо бы !

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      Рейтинг: +54129

      portero > silver29 5 минут назад

      Сильно заявил, я конечно за такой результат, но трудная задача...

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