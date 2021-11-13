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Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией»

13 ноября 2021, 17:34
26

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает свою команду фаворитом предстоящей игры десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

– Нет ли у вас опасения, что самоуверенность может сыграть злую шутку с вами? Некоторые бывшие игроки сборной Хорватии сказали, что ваша команда должна легко победить.

– Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

– При Карпине Россия мало пропускает, вы допускаете, что соперник будет играть на 0:0?

– По-моему сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

  • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
  • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
  • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Далич Златко
Комментарии (26)
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Красногорск_Фан
1636814670
Пусть Хорваты не переживают )))) Попадут на ЧМ через стыки.
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Давид59
1636815788
Тренер Хорватов тем, что постоянно повторяет это как мантру по-моему нервничает. Что-то мне подсказывает, что в воскресенье наши так просто не сдадутся.
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Persona_non_Grata
1636819252
Шапкозакидальство до матча не самая лучшая примета .
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Plyash
1636820178
Златко - не буди лихо,пока оно тихо.Смотри,раззадоришь русского медведя - "дадут по мусалам."
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Bozigit
1636820352
Это серьёзное заявление
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portero
1636820800
Глааное чтоб они уверовали что уже победили, ну и сегодня это дело отметили...
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ilichkadr
1636821752
Если способности мотивировать у Далича такие же как у Аллегри, то как знать? Правда есть большие сомнения, поскольку состав сборной Хорватии очень далёк до состава команды Аллегри. На 35-ти летнем Модриче далеко не уедешь.
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житель СПб
1636822801
Бред какой-то... Ну разве серьезно так говорить перед матчем?
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Soccerdealer63
1636826368
Самоуверенно,конечно.. .Но, по сути - верно))) Даличу надо на публике встряхнуть своих звёздных игроков... Сжечь мосты, как говорится))) А кто-то, может быть, ждал, что он перед решающей игрой, где нужна только победа, стал бы мямлить что-то про "сильную сборную России" и "сочту за честь сыграть вничью с Карпиным"?)))) Все с трепетом вспоминают нашу "эпохальную победу" над Испанцами на ЧМ 18... Никто не помнит, как вследующем раунде Хорваты нас перешагнули, не заметив?
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GoLenaStop
1636839251
А, это будет хорошая охота.... Хрваты, вы решили, что сильнее... и уже проиграли! РОССИЯ!!!!
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