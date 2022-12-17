«Ты тренер всех тренеров». Далич рассказал, кому посвятил бронзу ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал исход матча за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

«Это бронза с золотым блеском. Посвящаю эту медаль Чиро Блажевичу. Босс, это твоя медаль. Ты тренер всех тренеров.

Снимаю шляпу перед игроками. Они выложились по максимуму», – сказал Далич.

Мирослав «Чиро» Блажевич – бывший хорватский тренер.

Он закончил карьеру в 2015 году.

Блажевич брал со сборной Хорватии бронзу ЧМ-1998.

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