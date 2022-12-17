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    «Ты тренер всех тренеров». Далич рассказал, кому посвятил бронзу ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал исход матча за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

    «Это бронза с золотым блеском. Посвящаю эту медаль Чиро Блажевичу. Босс, это твоя медаль. Ты тренер всех тренеров.

    Снимаю шляпу перед игроками. Они выложились по максимуму», – сказал Далич.

    • Мирослав «Чиро» Блажевич – бывший хорватский тренер.
    • Он закончил карьеру в 2015 году.
    • Блажевич брал со сборной Хорватии бронзу ЧМ-1998.

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    Источник: 24sata.hr

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