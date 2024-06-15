Тренер сборной Хорватии прокомментировал разгром от Испании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Испанией (0:3).
«Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки.
Хуже всего то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это непозволительно, после этого исход игры был ясен.
Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства – за это нас и наказали.
Надо сосредоточиться на оставшихся двух матчах и постараться их выиграть», – сказал Далич.
- Все голы в матче испанцы забили в первом тайме.
- Во 2-м туре Хорватия встретится с Албанией 19 июня.