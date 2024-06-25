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    Тренер сборной Хорватии высказался о 8 добавленных минутах

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен решением судьи Данни Маккели добавить 8 минут ко второму тайму матча с Италией (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

    – Что скажете о 8 добавленных минутах, чем руководствовался судья, и как это в итоге повлияло на результат?

    – Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении пять лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

    В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?

    • Итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет на 90+8-й минуте. Этот гол позволил команде занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала.
    • Хорватия с двумя очками стала третьей и сохраняет только математические шансы на выход из группы.

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    Источник: Jutarnji List

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1719293715
    Ну минуту он слушал Вар . Минуту бегал туда . Минимальные 3 минуты да замены . Уже 5 . + Пара остановок ведь были жёсткие фолы ИМЕННО ОТ ХОРВАТИИ. И самое главное судороги. Которые сводили ноги у игроков Хорватии + затяжки времени на аутах и ударах от ворот . По факту там надо было давать жёлтые начиная от вратаря заканчивая крайними защитниками. Тогда вопросов бы не стало .8 скорее чуть больше. Идеально 7 . Но до 8 бы сыграли так как начали тянуть время и замену сыграли ))
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