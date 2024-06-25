Тренер сборной Хорватии высказался о 8 добавленных минутах

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен решением судьи Данни Маккели добавить 8 минут ко второму тайму матча с Италией (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Что скажете о 8 добавленных минутах, чем руководствовался судья, и как это в итоге повлияло на результат?

– Конечно, он повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении пять лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?