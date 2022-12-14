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    Тренер Хорватии Далич прервал интервью Месси после полуфинала ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в прямом эфире поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с выходом в финал чемпионата мира.

    56-летний специалист прервал интервью футболиста «ПСЖ» после полуфинальной встречи, чтобы поприветствовать его, поблагодарить за игру и пожелать удачи в решающем матче турнира.

    • Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
    • Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу.
    • Его признали лучшим игроком матча.
    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Соперником аргентинцев будет Франция или Марокко.

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    Источник: La Nacion

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