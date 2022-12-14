Тренер Хорватии Далич прервал интервью Месси после полуфинала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в прямом эфире поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с выходом в финал чемпионата мира.
56-летний специалист прервал интервью футболиста «ПСЖ» после полуфинальной встречи, чтобы поприветствовать его, поблагодарить за игру и пожелать удачи в решающем матче турнира.
- Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
- Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Соперником аргентинцев будет Франция или Марокко.
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Источник: La Nacion