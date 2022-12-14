Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.

Мы контролировали игру первые полчаса, но в некоторых моментах тебе везет, а иногда – нет.

Нам не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда»

Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.

Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

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