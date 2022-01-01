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Товарищеские матчи. Сборные
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Парагвай
Новости
Новости сборной Парагвая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.apf.org.py
Тренер:
Густаво Альфаро
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Карпукас – об участнике ЧМ-2026: «В шоке от того, насколько низко можно упасть»
12 июля
2
«Вообще беспредел»: спартаковец Дмитриев – о судействе в матче ЧМ-2026
11 июля
3
Морган – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Мерзкая, расистская свинья»
9 июля
3
Реакция «Реала» на конфликт Мбаппе с сенатором Парагвая
8 июля
1
Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе: «Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме»
7 июля
5
Макрон поддержал Мбаппе в международном конфликте
7 июля
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
7 июля
16
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
7 июля
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
6 июля
16
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Губерниев назвал «позорной войнушкой» игру одной из сборных на ЧМ-2026
5 июля
4
В сборной Франции хотят обжаловать желтую карточку Олисе на ЧМ-2026
5 июля
2
Мостовой – о провокациях игроков сборной Парагвая: «Я бы не сдержался»
5 июля
13
Динамовец Касерес раскрыл, что сказал ему Мбаппе во время перепалки
5 июля
10
Черданцев уличил в омерзительном поведении сборную из 1/8 финала ЧМ-2026
5 июля
8
«Оставил отвратительный осадок»: Гасилин обрадовался вылету обидчика Германии с ЧМ-2026
5 июля
1
Мбаппе повторил достижение Роналду и Кейна
5 июля
Ибрагимович восхищен хладнокровием сборной Франции в матче с Парагваем: «Я бы получил 4 или 5 красных карточек»
5 июля
Рахимов определил самую большую сенсацию ЧМ-2026
5 июля
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
Дешам стал рекордсменом чемпионата мира
5 июля
Мбаппе установил рекорд чемпионата мира
5 июля
Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026
5 июля
11
Видео
Мбаппе обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мяч
5 июля
11
Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026
5 июля
2
Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»
5 июля
11
Дешам рассказал об оскорблениях со стороны Парагвая
5 июля
2
Видео
Обзор матча Парагвай – Франция голы и лучшие моменты (Видео)
5 июля
1
2
3
4
5
Главные новости
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
1
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
1
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
3
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
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