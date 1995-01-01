Статистика по турнирам:
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 7
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Сильва Антони
|Индепендьенте
|Вра
|39
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|Алонсо Хуниор
|Краснодар
|Защ
|30
|5
|1
|0
|1
|0
|13
|Эспинола Альберто
|Серро Портеньо
|Защ
|32
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|Гомес Густаво
|Палмейрас
|Защ
|29
|4
|1
|0
|1
|1
|19
|Арсамендия Сантьяго
|Кадис
|Защ
|24
|4
|0
|0
|1
|0
|24
|Мартинес Эктор
|Ривер Плейт
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Альдрете Омар
|Хетафе
|Защ
|26
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|Рохас Роберт
|Ривер Плейт
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|23
|Вилласанти Матиас
|Серро Портеньо
|Пол
|26
|4
|0
|0
|1
|0
|21
|Ромеро Оскар
|Шанхай Шэньхуа
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|26
|Пирис Роберт
|Олимпия
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|14
|Кубас Адриан
|Ним
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Лусена Анхель
|Серро Портеньо
|Пол
|28
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|Хименес Гастон
|Чикаго Файр
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|17
|Каку
|Нет клуба
|Пол
|28
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|Санчес Ричард
|Америка
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Ромеро Анхел
|Сан-Лоренсо
|Нап
|30
|5
|2
|0
|0
|0
|23
|Альмирон Мигель
|Ньюкасл
|Нап
|29
|4
|1
|1
|0
|0
|7
|Гонсалес Карлос
|Тигрес УАНЛ
|Нап
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Авалос Габриэль
|Архентинос Хуниорс
|Нап
|32
|3
|1
|1
|0
|0
|18
|Самудио Брайан
|Ризеспор
|Нап
|27
|2
|1
|0
|0
|0
|20
|Барейро Антонио
|Либертад
|Нап
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|28
|Энкисо Хулио
|Либертад
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-