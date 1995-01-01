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    Состав сборной Парагвая по футболу

    Сайт www.apf.org.py
    Тренер Гильермо Скелотто
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Сильва Антони Индепендьенте Индепендьенте Парагвай Вра 39 5 0 0 0 0
    6 Алонсо Хуниор Краснодар Краснодар Парагвай Защ 30 5 1 0 1 0
    13 Эспинола Альберто Серро Портеньо Серро Портеньо Парагвай Защ 32 5 0 0 2 0
    15 Гомес Густаво Палмейрас Палмейрас Парагвай Защ 29 4 1 0 1 1
    19 Арсамендия Сантьяго Кадис Кадис Парагвай Защ 24 4 0 0 1 0
    24 Мартинес Эктор Ривер Плейт Ривер Плейт Парагвай Защ 25 3 0 0 1 0
    3 Альдрете Омар Хетафе Хетафе Парагвай Защ 26 2 0 0 1 0
    2 Рохас Роберт Ривер Плейт Ривер Плейт Парагвай Защ 26 1 0 0 0 0
    23 Вилласанти Матиас Серро Портеньо Серро Портеньо Парагвай Пол 26 4 0 0 1 0
    21 Ромеро Оскар Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Парагвай Пол 30 2 0 0 0 0
    26 Пирис Роберт Олимпия Олимпия Парагвай Пол 28 2 0 0 0 0
    14 Кубас Адриан Ним Ним Парагвай Аргентина Пол 26 2 0 0 0 0
    16 Лусена Анхель Серро Портеньо Серро Портеньо Парагвай Пол 28 2 0 0 1 0
    5 Хименес Гастон Чикаго Файр Чикаго Файр Парагвай Пол 31 2 0 0 0 0
    17 Каку Нет клуба Парагвай Пол 28 2 1 0 0 0
    8 Санчес Ричард Америка Америка Парагвай Пол 26 2 0 0 0 0
    11 Ромеро Анхел Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо Парагвай Нап 30 5 2 0 0 0
    23 Альмирон Мигель Ньюкасл Ньюкасл Парагвай Нап 29 4 1 1 0 0
    7 Гонсалес Карлос Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ Парагвай Нап 30 3 0 0 0 0
    9 Авалос Габриэль Архентинос Хуниорс Архентинос Хуниорс Парагвай Нап 32 3 1 1 0 0
    18 Самудио Брайан Ризеспор Ризеспор Парагвай Нап 27 2 1 0 0 0
    20 Барейро Антонио Либертад Либертад Парагвай Нап 33 1 0 0 0 0
    28 Энкисо Хулио Либертад Либертад Парагвай Нап 19 - - - - -
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 7
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