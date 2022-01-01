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Товарищеские матчи. Сборные
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Парагвай
Состав
Состав сборной Парагвая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.apf.org.py
Тренер:
Густаво Альфаро
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
12
Гилл О.
Лилль
Вра
26
€ 6 млн
2
Веласкес Г.
Серро Портеньо
Защ
35
€ 0.4 млн
15
Гомес Г.
Палмейрас
Защ
33
€ 3.5 млн
3
Альдрете О.
Сандерленд
Защ
29
€ 13 млн
6
Алонсо Х.
Атланта Юнайтед
Защ
33
€ 1.5 млн
4
Касерес Х.
Динамо
Защ
26
€ 5 млн
14
Кубас А.
Ванкувер Уайткепс
Пол
30
€ 4.5 млн
23
Галарса М.
Атланта Юнайтед
Пол
24
€ 3 млн
8
Гомес Д.
Брайтон
Пол
23
€ 25 млн
10
Альмирон М.
Атланта Юнайтед
Пол
32
€ 7 млн
19
Энкисо Х.
Ипсвич Таун
Нап
22
€ 25 млн
22
Ольвейра Г.
Олимпия
Вра
33
€ 0.5 млн
1
Фернандес Р.
Серро Портеньо
Вра
38
€ 0.1 млн
26
Майдана А.
Тальерес де Кордоба
Защ
21
€ 2.5 млн
5
Бальбуэна Ф.
Гремио
Защ
35
€ 0.9 млн
13
Канале Х.
Ланус
Защ
30
€ 2.2 млн
16
Бобадилья Д.
Сан-Паулу
Пол
25
€ 6 млн
20
Охеда Б.
Орландо Сити
Пол
26
€ 3.5 млн
11
Маурисио
Палмейрас
Пол
25
€ 15 млн
17
Каку
Аль-Айн
Пол
31
€ 4.5 млн
24
Кабальеро Г.
Сантос
Нап
24
€ 1 млн
7
Соса Р.
Палмейрас
Нап
27
€ 10 млн
9
Санабрия А.
Интернасьонал
Нап
30
€ 1.8 млн
18
Арсе А.
Индепендьенте Ривадавия
Нап
31
€ 3.5 млн
21
Авалос Г.
Олимпия
Нап
35
€ 0.75 млн
25
Питта И.
Брагантино
Нап
27
€ 7.5 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 7
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