Клинсманн – кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»

Бывший главный тренер сборных Германии, США и «Баварии» Юрген Клинсманн является кандидатом на то, чтобы возглавить «Ньюкасл».

Приоритет руководства черно-белых – продление истекающего летом контракта с Рафаэлем Бенитесом. Но в случае неудачи в переговорах с испанцем «Ньюкасл» хочет пригласить немецкого специалиста.