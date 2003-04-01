Клинсманн – кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»

Мне Клинсман запомнился как игрок тем, чтотон один из первых начал падать и симулировать в штрафной, выпрашивая пенальти.
Бывший главный тренер сборных Германии, США и «Баварии» Юрген Клинсманн является кандидатом на то, чтобы возглавить «Ньюкасл».
Приоритет руководства черно-белых – продление истекающего летом контракта с Рафаэлем Бенитесом. Но в случае неудачи в переговорах с испанцем «Ньюкасл» хочет пригласить немецкого специалиста.
- Клинсманн привел сборную Германии к третьему месту на чемпионате мира-2006.
- После 35-ти туров «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице.