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    Клинсманн – кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»

    Бывший главный тренер сборных Германии, США и «Баварии» Юрген Клинсманн является кандидатом на то, чтобы возглавить «Ньюкасл».

    Приоритет руководства черно-белых – продление истекающего летом контракта с Рафаэлем Бенитесом. Но в случае неудачи в переговорах с испанцем «Ньюкасл» хочет пригласить немецкого специалиста.

    • Клинсманн привел сборную Германии к третьему месту на чемпионате мира-2006.
    • После 35-ти туров «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Источник: Chronicle Live

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2321

      Yev 52 минуты назад

      Мне Клинсман запомнился как игрок тем, чтотон один из первых начал падать и симулировать в штрафной, выпрашивая пенальти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +392

      Иван_Невский 1 час назад

      Клинсман хочет поработать или его хотят пригласить?
      он вроде не трудоголик и не спешит на новую работу

      1
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