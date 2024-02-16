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Юрген Клинсманн - новости
Германия
30 июля 1964 (62)
Тренер
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Публикации
«Пидорасы»: Клинсманн – о скандальных паузах на ЧМ-2026
15 июня
4
Клинсманна уволили из сборной Южной Кореи
2024.02.16 15:05
Клинсманн вызвал в сборную Южной Кореи футболиста, находящегося в тюрьме
2023.06.05 19:48
3
Клинсманн – новый главный тренер сборной Южной Кореи
2023.02.27 12:57
Клинсманн: «В России был отличный чемпионат мира»
2022.12.17 14:43
Иранцы потребовали исключить Клинсманна из технической группы ФИФА. Немец обвинил Иран в «работе с судьями»
2022.11.27 14:33
3
Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал
2021.07.21 18:48
17
Клинсманн: «Возглавить «Тоттенхэм»? В этой жизни возможно все»
2021.04.22 19:23
Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»
2020.02.11 16:28
1
Клинсманн подал в отставку с поста тренера «Герты». Он проработал менее трех месяцев
2020.02.11 13:40
Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии
2020.01.15 01:31
Бундеслига. Клинсманн одержал первую победу с «Гертой», в гостях обыграв «Байер»
2019.12.18 22:30
Бундеслига. «Герта» во главе с Клинсманном вела 2:0, но сыграла вничью с «Айнтрахтом»
2019.12.07 00:30
1
Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Падерборн», «Боруссия» Д – «Герту» Клинсманна и другие результаты
2019.11.30 19:28
Клинсманн – кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»
2019.04.23 17:59
3
Клинсман может возглавить клуб Бекхэма
2019.02.17 09:14
1
Озил сравнялся по голам с Клинсманном – рекордсменом по количеству мячей в АПЛ среди немцев
2018.10.22 23:49
5
Нисино покинет сборную Японии в конце июля
2018.07.05 09:46
Клинсманн может сменить Нисино в сборной Японии
2018.07.04 17:49
1
Клинсманн: «США могли дойти до полуфинала в России»
2018.05.18 07:42
15
Клинсманн может занять место Раньери в «Нанте»
2018.05.16 06:15
1
Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов
2018.05.01 07:14
1
Видео
Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в матче Лиги Европы
2017.12.08 16:53
3
Сборную Австралии в Россию может привезти Клинсманн
2017.12.03 11:39
Клинсманн может возглавить сборную Голландии
2017.10.13 18:11
1
Сын Клинсманна продолжит карьеру в «Герте»
2017.07.11 12:11
Клинсманн, Нагельсман или Вагнер могут возглавить «Байер» по окончании сезона
2017.03.07 20:52
1
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной США
2016.11.21 23:50
6
Клинсманн опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной Англии
2016.09.28 21:15
1
1
2
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
4
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
1
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
11
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14:50
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