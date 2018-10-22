Озил сравнялся по голам с Клинсманном – рекордсменом по количеству мячей в АПЛ среди немцев

«Арсенал» обыгрывает «Лестер» (3:1, 90-я минута) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

На 45-й минуте счет сравнял полузащитник канониров Месут Озил. 30-летний хавбек забил в касание с передачи Эктора Бельерина, мяч залетел в сетку ударом от штанги (ВИДЕО).

Для него мяч стал 30-м в Премьер-лиге с момента перехода из «Реала» в сентябре 2013 года. По этому показателю он сравнялся с экс-нападающим «Тоттенхэма» Юргеном Клинсманном, который прежде удерживал рекорд по результативности в АПЛ среди немцев.

Напомним, в июле Озил завершил карьеру в сборной Германии.