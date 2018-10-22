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    Озил сравнялся по голам с Клинсманном – рекордсменом по количеству мячей в АПЛ среди немцев

    «Арсенал» обыгрывает «Лестер» (3:1, 90-я минута) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

    На 45-й минуте счет сравнял полузащитник канониров Месут Озил. 30-летний хавбек забил в касание с передачи Эктора Бельерина, мяч залетел в сетку ударом от штанги (ВИДЕО).

    Для него мяч стал 30-м в Премьер-лиге с момента перехода из «Реала» в сентябре 2013 года. По этому показателю он сравнялся с экс-нападающим «Тоттенхэма» Юргеном Клинсманном, который прежде удерживал рекорд по результативности в АПЛ среди немцев.

    Напомним, в июле Озил завершил карьеру в сборной Германии.

    Источник: Twitter

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    22.10.2018 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 10:09

      Двери в сборную приоткрылись.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 октября 2018, 10:19

      С тридцатником тебя, Саша ! ))) Озил сам двери сборной плотно за собой закрыл...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Рубик Докоян 23 октября 2018, 13:26

      Спасибо Олег. Да это я так в шутку. Но в этой игре он действительно показал класс.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 октября 2018, 19:46

      Игрок качественный с игровым футбольным интеллектом. И пас выдать и технично пробить по воротам.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 23:54

      Озил отыграл этот матч на высоком уровне.

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