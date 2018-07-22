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    Озил объявил о завершении международной карьеры

    Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Ранее игрок «Арсенала» был подвержен критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    «После долгих размышлений и с тяжестью в сердце я принял решение больше не играть за сборную Германии. Я ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес.

    Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии. Но меня не устраивает, когда чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду», – сообщил Озил.

    Футболист выступал за немецкую команду с 2009 года. Он провел 92 матча, в которых забил 23 гола.

    Источник: Twitter

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    22.07.2018 21:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 10:42

      Возможно когда утихнут страсти по ЧМ2018 и критика в его адрес прекратится ,Месут изменит свое решение.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 10:14

      понять его можно, но вот правильное ли это решение покажет время.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июля 2018, 01:14

      При чём здесь расизм???
      Турция не ладит с Германией. По-сути Ёзиль (я думаю его фамилия звучит именно так, ну, по крайней мене на немецком она так произносится) сфоткался с "врагом" Германии. Вот и результат.
      Представьте, что допустим Павлюченко сфоткался бы с Порошенко. Да тут же пол России набросились бы на Пава.

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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > Владислав Vlad 23 июля 2018, 14:58

      Турция именно что не ладит с Германией. Не более того. А с Россией Турция ладит? Летчиков наших убили и по-настоящему так и не извинились. А сравнение с Порошенко неуместно. Разве Эрдоган называет Германию главным врагом человечества? Разве он возглавляет парад германофоов в турецких СМИ? Но даже при всем том омерзении, которое у нас вызывает Порошенко, если бы Пав или кто-то другой с ним сфотографировался бы, это свелось бы разве что к статьям и постам в спортивных СМИ. А в данном случае это привело не только к травле в СМИ, но и к официальному обвинению Озила в пренебрежении интересами Родины со стороны главы футбольного союза Германии. И другие официальные лица его поддержали.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Вомбат 23 июля 2018, 23:33

      Помнится Толю Тимощука разнесли в пух и прах, когда он сфоткался с бойцами Украины. А ведь Украина - это его Родина. Хорошо, что тогда всё спустили на тормозах. А ты говоришь СМИ... Да нашего бы разнесли в пух и прах, сфоткайся он с Порошенко.
      Я не сравниваю Порошенко с Эрдоганом.
      Я говорю о том, что с расизмом эта политическая травля не имеет никакой связи.
      Это политика. Не расизм.
      Ведь травля не из-за рассы или нации Озила, а из-за фотографии с политиком.
      Это чисто политическая травля.
      Именно это я и имел ввиду, написав, как пример фото кого-то из россиян с Порошенкой.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 июля 2018, 00:13

      Вся Германия была не в своей футбольной тарелке, а виновным назначили Озила.
      Ему намекнули, что в сборную брать не будут по причине его фото с Эрдоганом.
      А по сути, Озила заставили уйти из сборной.
      Вот что значит, превратить спорт в политику.
      Германия пошла по стопам США и СКАНДАЛЬНО, по политическим мотивам, выгнала Озила из сборной.
      Это благодарность Озилу за все его старания в сборной.
      Вот вам американская демократия в действии - ЗЛОДЕЙСТВИИ в Германии и в Европе!

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 июля 2018, 22:14

      ну честно. не вижу никакого расизма. Мы как называем сборные? Национальные. Они не клубы, они должны отражать нацию. Мононациональную или многонациональную (как у нас). Но нацию. Да, человек вырос там. Да, погружен в немецкую культуру. Ну и мы это все приняли и принимали много лет. И, вероятно, принимали бы дальше. Но удивляться то чего? Не надо. Где тонко, там и рвется.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > ivan-football-fan 22 июля 2018, 23:01

      у меня нет недостатка в информации. И в биографии его. И в том, что и как делается. Но это не означает, что делается правильно. И раз делается, это нужно одобрять. Сборную, как и Родину, не выбирают. Это связанные вещи. И когда некоторые спортсмены "выбирают", то давайте откажемся от этих игр. Пусть будут только клубы. Да, во многом Германия и есть Родина для Озила. Не вопрос. Но если через десять лет в сборной Германии не окажется немецких фамилий.. или их будет 2-3.. Как и у Франции - сборная Германии лишь отражение более глобальных проблем страны. Они на нее проецируются.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > exreporter 22 июля 2018, 23:13

      Все проблемы лишь в том, что Германия и лично Озил выступили на ЧМ18 неудачно. Что по игре, что по результату. Вот и все. Дошли бы до полуфинала-финала - и никто б не обратил внимания на фотки и пр вещи.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > АИН-27 22 июля 2018, 23:18

      возможно. но я обращал на это внимание всегда ) что подтверждается постами и чм-10, и чм-14. поэтому совершенно спокойно с чистой совестью придерживаюсь своей позиции.

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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > АИН-27 23 июля 2018, 15:04

      Абсолютно. Но дерьмо лезет именно тогда, когда брюхо болит. То, что дерьмо полезло в этой ситуации из немцев, означает, что в немцах оно было. Впрочем, кто бы сомневался. У нас оно тоже есть, хоть и в меньшем количестве.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 21:52

      ну и поделом тебе, если честно. многих бесит твой сонный рафинированный футбол, поэтому фраза "полностью выкладывался" вызывает лёгкую улыбку. на политику мне начхать, говорю чисто по игре.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Cules2013 22 июля 2018, 22:29

      Согласен. ЧМ провалил. Растворялся на поле в ответственных матчах. Не велика потеря для немецкой сборной.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 июля 2018, 21:51

      Ровно раз в четыре матча забивал... а пользы в разы больше приносил

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      Avaretz 22 июля 2018, 21:47

      И правильно сделал, не нравится и не надо им доказать обратное. Но твоя ошибка было когда ты Турцию сменил на Германию. Да и вообще понятие национальная сборная с каждым годом теряет смысл, национальная сборная Франции имеет кучу национальностей

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