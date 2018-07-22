Озил объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Ранее игрок «Арсенала» был подвержен критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«После долгих размышлений и с тяжестью в сердце я принял решение больше не играть за сборную Германии. Я ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес.

Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии. Но меня не устраивает, когда чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду», – сообщил Озил.

Футболист выступал за немецкую команду с 2009 года. Он провел 92 матча, в которых забил 23 гола.