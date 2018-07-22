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Озил объявил о завершении международной карьеры

22 июля 2018, 21:30
15

Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Ранее игрок «Арсенала» был подвержен критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«После долгих размышлений и с тяжестью в сердце я принял решение больше не играть за сборную Германии. Я ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес.

Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии. Но меня не устраивает, когда чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду», – сообщил Озил.

Футболист выступал за немецкую команду с 2009 года. Он провел 92 матча, в которых забил 23 гола.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Германия Германия Арсенал Озил Месут
Комментарии (15)
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Avaretz
1532285255
И правильно сделал, не нравится и не надо им доказать обратное. Но твоя ошибка было когда ты Турцию сменил на Германию. Да и вообще понятие национальная сборная с каждым годом теряет смысл, национальная сборная Франции имеет кучу национальностей
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Майор Дзагоев
1532285470
Ровно раз в четыре матча забивал... а пользы в разы больше приносил
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Cules2013
1532285522
ну и поделом тебе, если честно. многих бесит твой сонный рафинированный футбол, поэтому фраза "полностью выкладывался" вызывает лёгкую улыбку. на политику мне начхать, говорю чисто по игре.
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exreporter
1532286871
ну честно. не вижу никакого расизма. Мы как называем сборные? Национальные. Они не клубы, они должны отражать нацию. Мононациональную или многонациональную (как у нас). Но нацию. Да, человек вырос там. Да, погружен в немецкую культуру. Ну и мы это все приняли и принимали много лет. И, вероятно, принимали бы дальше. Но удивляться то чего? Не надо. Где тонко, там и рвется.
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amazonaws
1532294027
Вся Германия была не в своей футбольной тарелке, а виновным назначили Озила. Ему намекнули, что в сборную брать не будут по причине его фото с Эрдоганом. А по сути, Озила заставили уйти из сборной. Вот что значит, превратить спорт в политику. Германия пошла по стопам США и СКАНДАЛЬНО, по политическим мотивам, выгнала Озила из сборной. Это благодарность Озилу за все его старания в сборной. Вот вам американская демократия в действии - ЗЛОДЕЙСТВИИ в Германии и в Европе!
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Владислав Vlad
1532297640
При чём здесь расизм??? Турция не ладит с Германией. По-сути Ёзиль (я думаю его фамилия звучит именно так, ну, по крайней мене на немецком она так произносится) сфоткался с "врагом" Германии. Вот и результат. Представьте, что допустим Павлюченко сфоткался бы с Порошенко. Да тут же пол России набросились бы на Пава.
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OfaZavr
1532330085
понять его можно, но вот правильное ли это решение покажет время.
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zigbert
1532331741
Возможно когда утихнут страсти по ЧМ2018 и критика в его адрес прекратится ,Месут изменит свое решение.
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