Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»

Исполнительный директор «Герты» Михаэль Прец прокомментировал отставку Юргена Клинсманна с поста главного тренера команды.
«Мы были удивлены тем, как развивались события сегодня утром. Особенно после доверительного сотрудничества по кадровым решениям в зимнее трансферное окно, которое получилось для «Герты» насыщенным. Учитывая это, ничто не предвещало такого развития событий. Мы будем информировать по мере появления новостей», – сказал Прец.
- Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября прошлого года.
- «Герта» потратила в зимнее трансферное окно 78 миллионов евро.
- Сейчас берлинцы идут на 14-м месте в Бундеслиге, отрыв от зоны переходных матчей – 6 очков.
Источник: Официальный сайт «Герты»