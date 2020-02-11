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  • Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»

Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»

11 февраля 2020, 16:28
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Исполнительный директор «Герты» Михаэль Прец прокомментировал отставку Юргена Клинсманна с поста главного тренера команды.

«Мы были удивлены тем, как развивались события сегодня утром. Особенно после доверительного сотрудничества по кадровым решениям в зимнее трансферное окно, которое получилось для «Герты» насыщенным. Учитывая это, ничто не предвещало такого развития событий. Мы будем информировать по мере появления новостей», – сказал Прец.

  • Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября прошлого года.
  • «Герта» потратила в зимнее трансферное окно 78 миллионов евро.
  • Сейчас берлинцы идут на 14-м месте в Бундеслиге, отрыв от зоны переходных матчей – 6 очков.

Источник: Официальный сайт «Герты»
Германия. Бундеслига Герта Клинсманн Юрген
Комментарии (1)
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mihail200606
1581432007
Я тоже.. Игрочков накупили ему..
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