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Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Падерборн», «Боруссия» Д – «Герту» Клинсманна и другие результаты

30 ноября 2019, 19:28

«Лейпциг» продолжает лидировать в Бундеслиге. В очередном туре команда в гостях переиграла «Падерборн», выходца из второй Бундеслиги.

Победы также добилась дортмундская «Боруссия», участница группового этапа Лиги чемпионов. Команда Люсьена Фавра поднялась на пятую строчку в таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Герта – Боруссия Д – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Санчо, 15; 0:2 – Азар, 17; 1:2 – Дарида, 34.

Удаления: нет – Хуммельс, 45 (вторая ж.к.).

Хоффенхайм – Фортуна – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 6; 1:1 – Хенингс, 87.

Кельн – Аугсбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 43; 1:1 – Кордоба, 86.

Удаления: Чикош, 39 (вторая ж.к.) – Хан, 44 (вторая ж.к.).

Падерборн – Лейпциг – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Шик, 3; 0:2 – Сабитцер, 5; 0:3 – Вернер, 26; 1:3 – Мамба, 62; 2:3 – Гясула, 73.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Герта Боруссия Д Кельн Аугсбург Падерборн РБ Лейпциг Хоффенхайм Фортуна Клинсманн Юрген
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