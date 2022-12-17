Клинсманн: «В России был отличный чемпионат мира»

Экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн похвалил организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«В России был отличный чемпионат мира. Катар организовал потрясающий чемпионат мира.

Замечательные болельщики, великолепные восемь стадионов, яркие матчи.

Нас ждет удивительный финал», – сказал Клинсманн.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира