Клинсманн: «В России был отличный чемпионат мира»

Экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн похвалил организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
«В России был отличный чемпионат мира. Катар организовал потрясающий чемпионат мира.
Замечательные болельщики, великолепные восемь стадионов, яркие матчи.
Нас ждет удивительный финал», – сказал Клинсманн.
- Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: «Матч ТВ»