Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии

У Юргена Клинсманна возникли проблемы с тренерской лицензией, сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер «Герты» не успел вовремя подать документы на продление лицензии. При этом действующее разрешение на работу уже закончилось.

В связи с этим пока неизвестно, сможет ли 55-летний специалист руководить командой во время матча 18-го тура Бундеслиги против «Баварии».