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    Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии

    У Юргена Клинсманна возникли проблемы с тренерской лицензией, сообщает Bild.

    По информации источника, главный тренер «Герты» не успел вовремя подать документы на продление лицензии. При этом действующее разрешение на работу уже закончилось.

    В связи с этим пока неизвестно, сможет ли 55-летний специалист руководить командой во время матча 18-го тура Бундеслиги против «Баварии».

    • Игра состоится в ближайшее воскресенье, 19 января.
    • Клинсманн возглавляет «Герту» с 27 ноября, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

    Источник: Bild

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    15.01.2020 01:31
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