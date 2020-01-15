Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии

У Юргена Клинсманна возникли проблемы с тренерской лицензией, сообщает Bild.
По информации источника, главный тренер «Герты» не успел вовремя подать документы на продление лицензии. При этом действующее разрешение на работу уже закончилось.
В связи с этим пока неизвестно, сможет ли 55-летний специалист руководить командой во время матча 18-го тура Бундеслиги против «Баварии».
- Игра состоится в ближайшее воскресенье, 19 января.
- Клинсманн возглавляет «Герту» с 27 ноября, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: Bild