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  • Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии

Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии

15 января 2020, 01:31

У Юргена Клинсманна возникли проблемы с тренерской лицензией, сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер «Герты» не успел вовремя подать документы на продление лицензии. При этом действующее разрешение на работу уже закончилось.

В связи с этим пока неизвестно, сможет ли 55-летний специалист руководить командой во время матча 18-го тура Бундеслиги против «Баварии».

  • Игра состоится в ближайшее воскресенье, 19 января.
  • Клинсманн возглавляет «Герту» с 27 ноября, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Герта Бавария Клинсманн Юрген
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