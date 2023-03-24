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    Юрген Клинсманн - статистика

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Клинсманн
    Команда Южная Корея
    Гражданство Германия
    Дата рождения 30 июля 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    24.03.2023 Южная Корея 2 : 2 Колумбия Товарищеские матчи. Сборные
    28.03.2023 Южная Корея 1 : 2 Уругвай Товарищеские матчи. Сборные
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Южная Корея 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Южная Корея 2 : 2 Колумбия
    28.03.2023 Южная Корея 1 : 2 Уругвай
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