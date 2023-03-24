Юрген Клинсманн - статистика
Тренер
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Клинсманн
|Команда
|Южная Корея
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|30 июля 1964
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Клинсманн
|Команда
|Южная Корея
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|30 июля 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|24.03.2023
|Южная Корея
|2 : 2
|Колумбия
|Товарищеские матчи. Сборные
|28.03.2023
|Южная Корея
|1 : 2
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Южная Корея
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Матч
|24.03.2023
|Южная Корея
|2 : 2
|Колумбия
|28.03.2023
|Южная Корея
|1 : 2
|Уругвай