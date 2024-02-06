Статистика по турнирам

Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Кубок Америки 2016 Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Золотой кубок КОНКАКАФ 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат мира 2006