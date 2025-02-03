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Юрген Клинсманн - материалы
Германия
30 июля 1964 (62)
Тренер
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Публикации
ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Германии в истории
Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной Германии: от Клозе до Бирхоффа
03.02.2025 14:09
1
В последний год «Герта» тратит слишком много. Мы знаем, откуда у нее столько денег
В планах – стать суперклубом, построить новый стадион и бороться за победу в еврокубках.
04.02.2020 14:03
1
«Мексиканцы привозят наркотики». Как Дональд Трамп подарил надежду мексиканскому футболу
Дональд Трамп стал 45-м президентом США. «Бомбардир» рассказывает про случай, когда Трамп смог повлиять на исход футбольного матча. Правда, не совсем намеренно.
09.11.2016 17:50
5
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
12.09.2016 16:00
9
Гордость Американской нации. Мифы о Кристиане Пулишиче
О нем пишут главные англоязычные спортивные сайты и газеты. Его считают главной звездой американского соккера и пророчат трансфер в клубы уровня «Реала» и «Манчестер Сити». «Бомбардир» рассказывает о молодом американце и объясняет, почему внимание к нему излишне преувеличено.
12.06.2016 10:00
2
Чужие земли. Что может ждать Швайнштайгера в чемпионате Англии
Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" показывает и рассказывает о ярких немцах, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии.
12.07.2015 09:18
51
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
4
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
1
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
11
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
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