Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной Германии: от Клозе до Бирхоффа

Сборная Германии по футболу входит в число сильнейших национальных команд мира. Немцы 4 раза выигрывали чемпионат мира, трижды становились победителями чемпионата Европы. Рассказываем от 10 лучших бомбардирах сборной Германии за всю историю существования национальной сборной – без этих футболистов наверняка достижения немцев были бы гораздо скромнее.

1. Мирослав Клозе – 71

Этнический поляк в 2001 году получил приглашение выступать за сборную Польши. Однако форвард отказался, так как намеревался выступать за сборную Германии. Дебют Клозе в составе Бундестим не заставил себя долго ждать – нападающий сыграл за национальную команду 24 марта 2001 в матче отборочного турнира ЧМ против Албании. Клозе вышел на поле в перерыве и за 2 минуты до конца встречи забил дебютный гол.

Всего за национальную команду Клозе провел 137 матчей, в которых отличился 71 голом.

2. Герд Мюллер – 68

Один из лучших бомбардиров в истории немецкого футбола дебютировал в национальной команде 12 октября 1966 года в товарищеском поединке против сборной Турции. За время выступления в национальной команде Мюллер стал одним из немногих игроков, количество голов превысило число матчей, которые футболист провел в форме сборной Германии. Всего за Бундестим Мюллер отыграл в 62 матчах и забил 68 голов.

3. Лукас Подольски – 49

Еще один этнический поляк, который предпочел выступать за сборную Германии. Примечательно, что изначально Подольски планировал играть за сборную Польши, но со временем Лукас сделал выбор в пользу Бундестим.

В взрослой национальной команде Подольски дебютировал 6 июня 2004 года в поединке против сборной Венгрии. В составе национальной команды нападающий выступал на чемпионатах Европы и мира, провел 130 матчей и забил 49 голов.

4. Руди Феллер – 47

Нападающий играл в составе сборной Германии на чемпионате мира 1986 года, вместе со своей командой дошел до финала турнира. А через четыре года после мундиаля во Франции, стал победителем ЧМ в Италии. Игрок вместе с Бундестим завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов Европы в ФРГ и Швеции.

В общей сложности Феллер провел за сборную Германии 90 матчей и забил 47 голов.

5. Юрген Клинсманн – 47

За сборную Германии Клинсманн начал выступать в 1987 году, игрок провел за национальную команду 108 матчей и забил 47 голов.

Нападающий участвовал в Олимпийских играх 1988 года, по итогам турнира вместе с командой занял третье место, выступал на Евро 1988, 1992 и 1996, по итогам последних двух европейских форумов выигрывал серебряные и золотые медали. Клинсманн стал первым игроком, который забил не менее трех мячей на трех чемпионатах мира.

Румменнигге дебютировал в составе сборной Германии в 1976 году, а через 2 года игрок отправился на свой первый мундиаль в составе национальной команды ФРГ. На международном турнире Румменигге отличился дублем в матче с Мексикой, голом в ворота Австрии. В 1980 году вместе со своей национальной командой стал победителем Евро 1980. В 1982 и 1986 году вместе со сборной Германии Румменигге выигрывал серебряные медали чемпионатов мира.

За сборную Германии игрок провел 95 матчей и забил 45 голов.

7. Томас Мюллер – 45

Форвард мюнхенской «Баварии» дебютировал в составе взрослой сборной Германии 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины. За время выступления за национальную команду игрок трижды получал бронзовые медали за выступление на ЧМ 2010 в ЮАР, Евро 2012 в Польше и Украине, а также чемпионат Европы 2016 года. В 2014 году Томас Мюллер вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира в Бразилии.

В составе сборной Германии Томас Мюллер провел 131 матч и забил 45 голов.

8. Уве Зеелер – 43

Дебют Уве в составе сборной Германии состоялся 16 октября 1954 года в матче против сборной Франции. Несмотря на поражение немцев, дебют для игрока получился удачным – Уве записал на свой счет голевую передачу. Вместе с национальной командой игрок брал серебряные медали ЧМ 1966 в Англии, а также бронзу мундиаля в Мексике 1970 года.

За сборную Германии Уве Зеелер провел 72 матча и забил 43 гола.

9. Микаэль Баллак – 42

Вместе со сборной Германии Микаэль выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2002 года и Евро 2008. В 2006 году полузащитник стал обладателем бронзовых медалей домашнего для Германии чемпионата мира, а годом ранее Баллак вместе с Бундестим занял третье место на Кубке конфедераций.

В общей сложности за сборную Германии игрок провел 98 матчей и забил 42 гола.

10. Оливер Бирхофф – 37

За сборную Германии Оливер впервые сыграл 21 февраля 1996 года в возрасте 27 лет. Несмотря на поздний дебют в национальной команде игрок мало того что вошел в десятку лучших бомбардиров национальной команды за всю ее историю, так и еще выиграл ЧЕ 1996 в Англии, а также получил серебряные медали мундиаля 2002 года.

В общей сложности Бирхофф провел за сборную Германии 70 матчей и отличился 37 голами.

ТОП-10 бомбардиров сборной Германии за всю историю национальной команды