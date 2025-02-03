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ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Германии в истории


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03.02.2025 14:09
Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной Германии: от Клозе до Бирхоффа

Сборная Германии по футболу входит в число сильнейших национальных команд мира. Немцы 4 раза выигрывали чемпионат мира, трижды становились победителями чемпионата Европы. Рассказываем от 10 лучших бомбардирах сборной Германии за всю историю существования национальной сборной – без этих футболистов наверняка достижения немцев были бы гораздо скромнее.

1. Мирослав Клозе – 71

Этнический поляк в 2001 году получил приглашение выступать за сборную Польши. Однако форвард отказался, так как намеревался выступать за сборную Германии. Дебют Клозе в составе Бундестим не заставил себя долго ждать – нападающий сыграл за национальную команду 24 марта 2001 в матче отборочного турнира ЧМ против Албании. Клозе вышел на поле в перерыве и за 2 минуты до конца встречи забил дебютный гол.

Всего за национальную команду Клозе провел 137 матчей, в которых отличился 71 голом.

2. Герд Мюллер – 68

Один из лучших бомбардиров в истории немецкого футбола дебютировал в национальной команде 12 октября 1966 года в товарищеском поединке против сборной Турции. За время выступления в национальной команде Мюллер стал одним из немногих игроков, количество голов превысило число матчей, которые футболист провел в форме сборной Германии. Всего за Бундестим Мюллер отыграл в 62 матчах и забил 68 голов.

3. Лукас Подольски – 49

Еще один этнический поляк, который предпочел выступать за сборную Германии. Примечательно, что изначально Подольски планировал играть за сборную Польши, но со временем Лукас сделал выбор в пользу Бундестим.

В взрослой национальной команде Подольски дебютировал 6 июня 2004 года в поединке против сборной Венгрии. В составе национальной команды нападающий выступал на чемпионатах Европы и мира, провел 130 матчей и забил 49 голов.

4. Руди Феллер – 47

Нападающий играл в составе сборной Германии на чемпионате мира 1986 года, вместе со своей командой дошел до финала турнира. А через четыре года после мундиаля во Франции, стал победителем ЧМ в Италии. Игрок вместе с Бундестим завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов Европы в ФРГ и Швеции.

В общей сложности Феллер провел за сборную Германии 90 матчей и забил 47 голов.

5. Юрген Клинсманн – 47

За сборную Германии Клинсманн начал выступать в 1987 году, игрок провел за национальную команду 108 матчей и забил 47 голов.

Нападающий участвовал в Олимпийских играх 1988 года, по итогам турнира вместе с командой занял третье место, выступал на Евро 1988, 1992 и 1996, по итогам последних двух европейских форумов выигрывал серебряные и золотые медали. Клинсманн стал первым игроком, который забил не менее трех мячей на трех чемпионатах мира.

6. Карл-Хайнц Румменигге – 45

Румменнигге дебютировал в составе сборной Германии в 1976 году, а через 2 года игрок отправился на свой первый мундиаль в составе национальной команды ФРГ. На международном турнире Румменигге отличился дублем в матче с Мексикой, голом в ворота Австрии. В 1980 году вместе со своей национальной командой стал победителем Евро 1980. В 1982 и 1986 году вместе со сборной Германии Румменигге выигрывал серебряные медали чемпионатов мира.

За сборную Германии игрок провел 95 матчей и забил 45 голов.

7. Томас Мюллер – 45

Форвард мюнхенской «Баварии» дебютировал в составе взрослой сборной Германии 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины. За время выступления за национальную команду игрок трижды получал бронзовые медали за выступление на ЧМ 2010 в ЮАР, Евро 2012 в Польше и Украине, а также чемпионат Европы 2016 года. В 2014 году Томас Мюллер вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира в Бразилии.

В составе сборной Германии Томас Мюллер провел 131 матч и забил 45 голов.

8. Уве Зеелер – 43

Дебют Уве в составе сборной Германии состоялся 16 октября 1954 года в матче против сборной Франции. Несмотря на поражение немцев, дебют для игрока получился удачным – Уве записал на свой счет голевую передачу. Вместе с национальной командой игрок брал серебряные медали ЧМ 1966 в Англии, а также бронзу мундиаля в Мексике 1970 года.

За сборную Германии Уве Зеелер провел 72 матча и забил 43 гола.

9. Микаэль Баллак – 42

Вместе со сборной Германии Микаэль выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2002 года и Евро 2008. В 2006 году полузащитник стал обладателем бронзовых медалей домашнего для Германии чемпионата мира, а годом ранее Баллак вместе с Бундестим занял третье место на Кубке конфедераций.

В общей сложности за сборную Германии игрок провел 98 матчей и забил 42 гола.

10. Оливер Бирхофф – 37

За сборную Германии Оливер впервые сыграл 21 февраля 1996 года в возрасте 27 лет. Несмотря на поздний дебют в национальной команде игрок мало того что вошел в десятку лучших бомбардиров национальной команды за всю ее историю, так и еще выиграл ЧЕ 1996 в Англии, а также получил серебряные медали мундиаля 2002 года.

В общей сложности Бирхофф провел за сборную Германии 70 матчей и отличился 37 голами.

ТОП-10 бомбардиров сборной Германии за всю историю национальной команды

Игрок

Количество матчей

Число голов

Мирослав Клозе

137

71

Герд Мюллер

62

68

Лукас Подольски

130

49

Руди Феллер

90

47

Юрген Клинсманн

108

47

Карл-Хайнц Румменигге

95

45

Томас Мюллер

131

45

Уве Зеелер

72

43

Микаэль Баллак

98

42

Оливер Бирхофф

70

37
Источник: Бомбардир.ру
Фото: espn.com
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Комментарии (2)
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fakeid
1738591973
да блин, можно в обратном порядке расставлять? от меньшего к большему. а то после первой позиции дальше читать уже неинтересно. не первый раз пишу этот коммент в различных статьях.
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Сергей-Шабалин-google
1738937275
Клинсманн должен был в 1995 году получать голден Болл, но тогда в целях пропаганды толерантности его отдали какому-то Веа.
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