Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ

ЦСКА

Сезон-1992/93

Матч первого тура: «Брюгге» – ЦСКА – 1:0

Несмотря на то, что в 90-х регулярным гостем группового этапа Лиги чемпионов был «Спартак», первооткрывателями этого турнира для России стали именно армейцы, которые к тому же провели на выезде все шесть матчей (домашние игры проводились в Берлине и Бохуме из-за политической ситуации в России). В Брюгге ЦСКА дебютировал не слишком удачно, минимально проиграл и толком ничего не создал. Весь матч у наших ворот дежурил форвард хозяев по фамилии Дзюбински, однако решающий гол забил известный нигериец Амокачи.

Чем все закончилось. Армейцы набрали лишь два очка, сыграв вничью с «Марселем» и «Рейнджерс», финишировав последними в группе. Свежо в памяти ужасное поражение от французов 0:6, которому предшествовало серьезное отравление футболистов ЦСКА, о чем годами позже сообщил защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели: ««Вспомнить только, что вытворили наши боссы с московским ЦСКА. В бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским. Нет, в таком состоянии ЦСКА не мог сыграть в свою силу». Впрочем, версия эта так и не была доказана, но то, что игроки российского клуба вышли на игру явно «несвежими» – известный факт.

«Спартак»

Сезон-1993/94

Матч первого тура: «Монако» – «Спартак» – 4:1

Годом позже в ЛЧ дебютировал и московский «Спартак». «Марсель» тогда дисквалифицировали, поэтому Францию в Лиге представлял «Монако» с Тюрамом, Шифо, Джоркаеффом, Клинсманном и тренером Арсеном Венгером. «В день матча произошло нечто необъяснимое: не объясняя причин, команду поставили перед фактом, что играть придется… в синей форме. Не скажу, что качество поля и непривычный цвет экипировки так сильно повлияли на наше настроение, но кураж куда-то улетучился. С первых минут все пошло наперекосяк», – вспоминал Николай Писарев, который забил в той игре единственный спартаковский гол. Было это уже при счете 0:2, а затем французы добавили еще два мяча.

Синяя форма, конечно, добавила нелепости этому несчастливому вечеру. Все дело в том, что на предматчевом совещании нашему клубу не разрешили играть ни в красном, ни в белом, поскольку форма «Монако» была наполовину красная и наполовину белая. Остался лишь комплект синей формы. Это все равно, что заставить «Зенит» играть в красном. Лихие девяностые…

Чем все закончилось. «Спартак» не смог переиграть дома «Галатасарай», но победил его в гостях. Домашний матч с «Монако» закончился нулевой ничьей. А игру против «Барселоны» наши спасли, уйдя от поражения 0:2 благодаря голам Родионова и Карпина. Вот только в гостях сгорели 1:5.

«Локомотив»

Сезон-2001/02

Матч первого тура: «Локомотив» – «Андерлехт» – 1:1

Наконец-то в том сезоне Россия получила возможность выставить два клуба на групповом этапе – до этого ЦСКА и «Локо» никак не могли преодолеть квалификацию и попасть в компанию к «Спартаку». И все же «Локомотив» просочился в группу сквозь три матча с «Тиролем», а свой дебютный матч сыграл в тот день, когда мир был окутан жуткими новостями о терактах в США – как раз 11 сентября. «Локо» стартовал без дисквалифицированного Лоськова и травмированного Обиоры и мгновенно отыграл пропущенный гол от Хендрикса благодаря точному удару Маминова. Но большего добиться не смог.

Чем все закончилось. «Локомотив» уступил 0:4 «Реалу», а потом дважды обидно проиграл «Роме» – 1:2 и 0:1. Аутсайдер группы? Как бы не так. В Бельгии красно-зеленые отдубасили «Андерлехт» со счетом 5:1, а затем еще и выиграли дома у «Реала» 2:0, причем один из голов забил прежний тренер современного «Локомотива» – Игорь Черевченко. В итоге, третье место и квалификация в Кубок УЕФА с третьего места.

«Зенит»

Сезон-2008/09

Матч первого тура: «Ювентус» – «Зенит» – 1:0

Свежий победитель Кубка УЕФА и обладатель европейского Суперкубка попал в бодрую компанию к «Реалу», «Ювентусу» и неуступчивому БАТЭ. Проведя очень достойный матч в Турине, «Зенит» все же проиграл из-за гола Алессандро Дель Пьеро со штрафного, хотя сам мог забить не раз – неплохие моменты упустили Данни, Ширл и Денисов, а все атаки питерского клуба здорово раскручивал герой Евро-2008 Андрей Аршавин. Финальный штурм тоже ни к чему не привел – «Ювентус» под руководством Клаудио Раньери по-итальянски четко отбил все попытки «Зенита» сделать свой дебют более успешным.

Чем все закончилось. Домашний матч с «Юве» «Зенит» свел вничью, «Реалу» дважды проиграл, а у БАТЭ утащил четыре очка. С третьего места зенитовцы попали в весеннюю стадию Кубка УЕФА.

«Рубин»

Сезон-2009/10

Матч первого тура: «Динамо Киев» – «Рубин» –3:1

«Рубин» вел в счете до 71-й минуты благодаря отлично исполненному Домингесом штрафному, но затем не по-бердыевски рассыпался. «Динамо» во главе с 32-летним Шевченко и тренером Валерием Газзаевым смяло казанцев за 14 минут – Юссуф сравнял счет, Маграо вывел украинцев вперед, а Гусев закрепил победу. Могло закончиться и хуже, уж очень задорны были динамовцы в концовке матча. Месть Курбан Бекиевич приберег на 2011-й, когда его «Рубин» выбросил киевлян из Лиги чемпионов еще в третьем отборочном раунде (2:0, 2:1). Но вот за два года до этого старт не задался.

Чем все закончилось. Дома «Рубин» сыграл вничью все три матча – с «Динамо», «Интером» и «Барселоной», каталонцев сенсационно обыграл в гостях, а вот итальянцам проиграл. По традиции российских дебютантов казанцы расположились на третьей строчке в итоговой таблице и проследовали в Лигу Европы.

Таким образом, четыре поражения при одной ничьей. Начать с победы впервые для дебютантов из России «Ростову» практически невозможно – завтра предстоит игра с «Баварией», да еще и на выезде, да еще и с экспериментальным центром обороны. Впрочем, что уж удивляться, если российские клубы изначально заставляют играть первый матч в гостях, а единственный дебют без поражения случился лишь в домашней игре «Локо» с «Андерлехтом». Начать тогда при своих трибунах было разрешено лишь потому, что в тот сезон Лига чемпионов включала в себя два групповых этапа.