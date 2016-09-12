Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ

Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ

ЦСКА

Сезон-1992/93

Матч первого тура: «Брюгге» – ЦСКА – 1:0

Несмотря на то, что в 90-х регулярным гостем группового этапа Лиги чемпионов был «Спартак», первооткрывателями этого турнира для России стали именно армейцы, которые к тому же провели на выезде все шесть матчей (домашние игры проводились в Берлине и Бохуме из-за политической ситуации в России). В Брюгге ЦСКА дебютировал не слишком удачно, минимально проиграл и толком ничего не создал. Весь матч у наших ворот дежурил форвард хозяев по фамилии Дзюбински, однако решающий гол забил известный нигериец Амокачи.

Чем все закончилось. Армейцы набрали лишь два очка, сыграв вничью с «Марселем» и «Рейнджерс», финишировав последними в группе. Свежо в памяти ужасное поражение от французов 0:6, которому предшествовало серьезное отравление футболистов ЦСКА, о чем годами позже сообщил защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели: ««Вспомнить только, что вытворили наши боссы с московским ЦСКА. В бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским. Нет, в таком состоянии ЦСКА не мог сыграть в свою силу». Впрочем, версия эта так и не была доказана, но то, что игроки российского клуба вышли на игру явно «несвежими» – известный факт.

«Спартак»

Сезон-1993/94

Матч первого тура: «Монако» – «Спартак» – 4:1

Годом позже в ЛЧ дебютировал и московский «Спартак». «Марсель» тогда дисквалифицировали, поэтому Францию в Лиге представлял «Монако» с Тюрамом, Шифо, Джоркаеффом, Клинсманном и тренером Арсеном Венгером. «В день матча произошло нечто необъяснимое: не объясняя причин, команду поставили перед фактом, что играть придется… в синей форме. Не скажу, что качество поля и непривычный цвет экипировки так сильно повлияли на наше настроение, но кураж куда-то улетучился. С первых минут все пошло наперекосяк», – вспоминал Николай Писарев, который забил в той игре единственный спартаковский гол. Было это уже при счете 0:2, а затем французы добавили еще два мяча.

Синяя форма, конечно, добавила нелепости этому несчастливому вечеру. Все дело в том, что на предматчевом совещании нашему клубу не разрешили играть ни в красном, ни в белом, поскольку форма «Монако» была наполовину красная и наполовину белая. Остался лишь комплект синей формы. Это все равно, что заставить «Зенит» играть в красном. Лихие девяностые…

Чем все закончилось. «Спартак» не смог переиграть дома «Галатасарай», но победил его в гостях. Домашний матч с «Монако» закончился нулевой ничьей. А игру против «Барселоны» наши спасли, уйдя от поражения 0:2 благодаря голам Родионова и Карпина. Вот только в гостях сгорели 1:5.

«Локомотив»

Сезон-2001/02

Матч первого тура: «Локомотив» – «Андерлехт» – 1:1

Наконец-то в том сезоне Россия получила возможность выставить два клуба на групповом этапе – до этого ЦСКА и «Локо» никак не могли преодолеть квалификацию и попасть в компанию к «Спартаку». И все же «Локомотив» просочился в группу сквозь три матча с «Тиролем», а свой дебютный матч сыграл в тот день, когда мир был окутан жуткими новостями о терактах в США – как раз 11 сентября. «Локо» стартовал без дисквалифицированного Лоськова и травмированного Обиоры и мгновенно отыграл пропущенный гол от Хендрикса благодаря точному удару Маминова. Но большего добиться не смог.

Чем все закончилось. «Локомотив» уступил 0:4 «Реалу», а потом дважды обидно проиграл «Роме» – 1:2 и 0:1. Аутсайдер группы? Как бы не так. В Бельгии красно-зеленые отдубасили «Андерлехт» со счетом 5:1, а затем еще и выиграли дома у «Реала» 2:0, причем один из голов забил прежний тренер современного «Локомотива» Игорь Черевченко. В итоге, третье место и квалификация в Кубок УЕФА с третьего места.

«Зенит»

Сезон-2008/09

Матч первого тура: «Ювентус» – «Зенит» – 1:0

Свежий победитель Кубка УЕФА и обладатель европейского Суперкубка попал в бодрую компанию к «Реалу», «Ювентусу» и неуступчивому БАТЭ. Проведя очень достойный матч в Турине, «Зенит» все же проиграл из-за гола Алессандро Дель Пьеро со штрафного, хотя сам мог забить не раз – неплохие моменты упустили Данни, Ширл и Денисов, а все атаки питерского клуба здорово раскручивал герой Евро-2008 Андрей Аршавин. Финальный штурм тоже ни к чему не привел – «Ювентус» под руководством Клаудио Раньери по-итальянски четко отбил все попытки «Зенита» сделать свой дебют более успешным.

Чем все закончилось. Домашний матч с «Юве» «Зенит» свел вничью, «Реалу» дважды проиграл, а у БАТЭ утащил четыре очка. С третьего места зенитовцы попали в весеннюю стадию Кубка УЕФА.

«Рубин»

Сезон-2009/10

Матч первого тура: «Динамо Киев» – «Рубин» –3:1

«Рубин» вел в счете до 71-й минуты благодаря отлично исполненному Домингесом штрафному, но затем не по-бердыевски рассыпался. «Динамо» во главе с 32-летним Шевченко и тренером Валерием Газзаевым смяло казанцев за 14 минут – Юссуф сравнял счет, Маграо вывел украинцев вперед, а Гусев закрепил победу. Могло закончиться и хуже, уж очень задорны были динамовцы в концовке матча. Месть Курбан Бекиевич приберег на 2011-й, когда его «Рубин» выбросил киевлян из Лиги чемпионов еще в третьем отборочном раунде (2:0, 2:1). Но вот за два года до этого старт не задался.

Чем все закончилось. Дома «Рубин» сыграл вничью все три матча – с «Динамо», «Интером» и «Барселоной», каталонцев сенсационно обыграл в гостях, а вот итальянцам проиграл. По традиции российских дебютантов казанцы расположились на третьей строчке в итоговой таблице и проследовали в Лигу Европы.

Таким образом, четыре поражения при одной ничьей. Начать с победы впервые для дебютантов из России «Ростову» практически невозможно – завтра предстоит игра с «Баварией», да еще и на выезде, да еще и с экспериментальным центром обороны. Впрочем, что уж удивляться, если российские клубы изначально заставляют играть первый матч в гостях, а единственный дебют без поражения случился лишь в домашней игре «Локо» с «Андерлехтом». Начать тогда при своих трибунах было разрешено лишь потому, что в тот сезон Лига чемпионов включала в себя два групповых этапа.

Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Рубин Монако Брюгге Динамо К Андерлехт Ювентус Домингес Алехандро Дель Пьеро Алессандро Клинсманн Юрген Газзаев Валерий Венгер Арсен Маминов Владимир Писарев Николай
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
in-9
1473687146
У нас что до этого всего пять команд в ЛЧ играли!!
Ответить
Aztec58
1473687432
ЦСКА был вынужден проводить домашние матчи в ЛЧ 92-93 в Германии не столько из-за политической ситуации в стране, сколько из-за отсутствия стадиона, отвечавшего требованиям УЕФА, ага, есть ещё версия гиперинфляции, якобы из-за которой УЕФА отверг возможность проведения матчей в Москве.
Ответить
pik54
1473688356
ЦСКА и Ростову на старте ЛЧ.
Ответить
Fju-2
1473699480
Из всех дебютов, только Локо очко заработал, надеюсь у Ростова всё сложится удачнее.
Ответить
Вингер91
1474009246
Форма - главное, что поменялось в футболе за последние 20 лет. Что заставляло их играть в картофельных мешках вне зависимости от страны и клуба?
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+