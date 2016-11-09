«Мексиканцы привозят наркотики». Как Дональд Трамп подарил надежду мексиканскому футболу

На октябрь прошлого года запланировали матч между США и Мексикой. Большая игра, в которой решалось, кто поедет в Россию на Кубок конфедераций. Большинство известных комментаторов и многие спортсмены, впрочем, старались, из уважения к спорту, как можно меньше говорить про матч. Все чувствовали себя неловко, как в людном месте, где вдруг начинает плохо пахнуть. Подобная аура вокруг игры сложилась из-за комментариев Дональда Трампа. Готовясь сражаться любыми способами за кресло президента, он критиковал всех мигрантов и мексиканцев, в частности. Жесткие высказывания Трампа, граничившие с расизмом, били по простым мексиканцам и подстегивали других – футболистов.

Если бы Мексика проиграла, это вряд ли оправдало бы слова Трампа. Но многие мексиканские фанаты восприняли бы это именно так. Тот факт, что сборная Мексики не могла выиграть у США уже семь матчей подряд, только добавил беспокойства. Результат этой игры не спровоцировал бы конец света, но сомнений нет: если бы мексиканцы проиграли, это вызвало бы не одну сотню депрессий. Хотя сам Трамп наверняка и не знал, что в тот субботний вечер американская сборная вообще играла в этот «заграничный» соккер.

Мексиканские медиа тогда также сильно повлияли на отношение болельщиков к матчу. Телеканал Azteca запустил специальную рекламу, высмеивающую слова Трампа. В ней участвовали мексиканские звезды (футбольные в том числе), сделавшие карьеру в США. «Когда Мексика отправляет к нам своих граждан, это не лучшие из них. У них огромные проблемы, которые они везут с собой в США. Они привозят наркотики, убийства и насилие», – вспыхивала цитата Трампа. Затем появлялись Куаутемок Бланко, игравший за «Чикаго Файр», и Джовани Дос Сантос, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси». Трамп говорил: «Наша страна в опасности», после чего шла нарезка из голов мексиканской команды и разочарованных болельщиков США на трибунах. «У нас больше не будет побед, – говорит мексиканский «Трамп». – Американская мечта погибла». На этой позитивной ноте реклама заканчивается.

Вскоре после выхода этой рекламы в дело вмешался телеканал Fox Sports, который ответил мотивирующим роликом со словами «Больше, лучше, сильнее» и «Мы сделаем Америку великой» в том же стиле, что и видео, запущенное мексиканским телеканалом.

За несколько дней до матча СМИ и букмекерские конторы сообщали об огромных ставках на эту игру. Тренер сборной США Юрген Клинсман тоже готовился: «Этот матч – самый важный из тех, что произойдут в ближайшие два года. Здесь решится, какая из команд поедет в Россию на Кубок Конфедераций и турнир КОНКАКАФ.». Скандальное настроение захватило многих. Любимец МЛС Лэндон Донован заявил, что, учитывая неоднозначные успехи американской сборной в последнее время, Клинсману лучше бы было отработать матч с Мексикой арбитром на бровке, а не тренером. Капитан команды Майкл Брэдли сказал еще более эмоционально: «Игры с Мексикой каждый раз разные. Нет какого-то золотого правила или секрета, как обыграть эту команду. Здесь все решают страсть, цвета, уважение и ненависть». Даже скромный «Горошек» Хавьер Эрнандес ввязался в словесную перепалку: «У большинства мексиканцев в Америке очень сложная жизнь, и переезд в Штаты им стоил очень много. Поэтому посмотреть на игру мексиканской футбольной сборной для них – это как на один день вернуться на родину».

«У мексиканского футбола много проблем. Одна из них заключается в том, что мы не связываем веру в спорт или веру в команду с нашими результатами, – сказал известный мексиканский писатель Хуан Вильоро. – Мексиканским болельщикам важнее то, что футбол – это своего рода вечеринка, но не больше».

За несколько часов до матча, который проходил на шикарном стадионе «Роуз Боул» на 92,5 тысячи зрителей в Калифорнии, можно было заметить сотни веселящихся мексиканских фанатов в сомбреро, флагами и пиньятами в виде Трампа. Пиньяты – игрушки, в которые обычно кладут конфеты, подвешивают на дерево и с завязанными глазами пытаются сбить палками. Разбив несколько «Трампов», мексиканцы отправились на стадион.

Разогретый извне, матч получился эпичным и изнурительным. Мексика забила на десятой минуте, когда умопомрачительная серия проходов Чичарито привела к легкому голу с правой ноги. США ответили сильным ударом Джеффа Кэмерона со штрафного. Большая часть фанатов была за Мексику, но группы ярких и громких американских фанатов бросались в глаза. Эти красно-бело-синие (в полоску и звездочку) болельщики непроизвольно напоминали извращенные фантазии Трампа и его выражения. Парадокс, но большая часть фанатов футбола в США вряд ли являются сторонниками Трампа, а сторонники Трампа, скорее всего, и вовсе не следят за футболом.

Происходящее на поле было крайне нервным и напряженным и отвлекало от политики. Там был просто футбол и безжалостно настроенные по отношению друг к другу игроки. Мексика контролировала мяч, но никак не могла забить еще. Чичарито проваливал свои моменты, а американцы выглядели так, будто бы сдались или намеренно стремились сохранить ничью. Когда матч перешел в дополнительное время, Мексика наконец-то забила. Реакция болельщиков, уже предчувствующих победу, была неповторимой, это была эйфория. Но Америка сравняла счет, и игра стремилась к серии пенальти. Если бы не гол Пауля Агилара на 118-й минуте после сумасшедшей передачи Рауля Хименеса. «Это был гол, который Агилар никогда больше не сможет повторить в своей жизни», – написал философ Вильоро.

«Тогда это «трамповское» настроение было очень кстати, – добавил Вильоро. – Ты мог испытать настоящее счастье, стоя там на стадионе и распевая «Сьелито Линдо» (популярная песня в Мексике – Ред.) в течение двух часов». Эти голоса звучали торжественно, гордо и с некоторым облегчением. Дональд Трамп, возможно, так и не узнал, что своей риторикой помог ненавистным мигрантам пережить один из лучших дней в жизни.

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