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    «Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США


    3.8
    Голосов: 8
    09.11.2016 12:49
    Планета в шоке. Одни поздравляют Дональда Трампа, другие — пишут о наступившем апокалипсисе.

    Самый жесткий комментарий оставил Венсан Компани: «Что за хрень?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения». В ближайшие годы он, похоже, не поедет играть в МЛС.

    Партнер Компани по сборной Бельгии Ян Вертонген тоже не в восторге от выбора Америки: «Не могу поверить в то, что вижу. Это разочаровывающе. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто действительно за Трампа, чтобы увидеть, что творится в их головах, но никого из таких людей не могу найти».

    Один из самых известных экспертов на британском телевидении, Гари Линекер, философствует: «Мы живем в удивительное время».

    Василий Уткин прогнозирует еще одну сенсацию.

    Джоуи Бартон критикует Америку и почему-то не вспоминает «Брекзит»: «Президент Трамп. Только в Америке».

    Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор намекает на стену, которую Трамп пообещал построить на границе с Мексикой.

    Немного аналитики:

    Ну и много мемов.

    Пожалуй, лучшее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 8
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 10 ноября 2016, 17:22

      Походу европе не нравиться Трамп брюсельские ребята вбешенстве !!!!

      0
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 10 ноября 2016, 13:26

      Ну хоть Клинтонам по соплям кто-то надавал. Ура. А разные геи-толерасты пусть дальше плачут.

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 10 ноября 2016, 13:15

      Ахаха

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 ноября 2016, 01:03

      Славный день... Наконец-то и СсыШеА получили свой майдан! Хотелось бы отправить туда печеньку из чёрного российского хлебушка... Но футбол превыше всего, - вот, уже и РФПЛ покраснела в пользу Трампака, простите, Спартака, может это "встахнёт" претендентов, пока не поздно?..

      0
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      Рейтинг: +45

      Бисер58 9 ноября 2016, 21:15

      Трамп выиграл при помощи тренеровок и "автобуса" Курбана Бердыева!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 9 ноября 2016, 15:34

      Уткин в своем репертуаре

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 9 ноября 2016, 15:11

      гифка-шедевр

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 ноября 2016, 15:04

      Все равно уже ничего не изменишь.

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 9 ноября 2016, 14:52

      Спорт вне политики, не так ли господа футболисты?

      1
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      Рейтинг: +586

      lNeTl > igorek25 9 ноября 2016, 15:26

      Ага,все только об этом и говорят,но на самом деле все в точности,да наоборот

      0
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      Рейтинг: +29

      Jois91 9 ноября 2016, 14:37

      Походу у редакторов, кризис идей, раз на политику переключились...

      0
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