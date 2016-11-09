«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

Планета в шоке. Одни поздравляют Дональда Трампа, другие — пишут о наступившем апокалипсисе.

Самый жесткий комментарий оставил Венсан Компани: «Что за хрень?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения». В ближайшие годы он, похоже, не поедет играть в МЛС.

twit text — Vincent Kompany (@VincentKompany) 9 ноября 2016 г.

Партнер Компани по сборной Бельгии Ян Вертонген тоже не в восторге от выбора Америки: «Не могу поверить в то, что вижу. Это разочаровывающе. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто действительно за Трампа, чтобы увидеть, что творится в их головах, но никого из таких людей не могу найти».

twit text — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) 9 ноября 2016 г.

twit text — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) 9 ноября 2016 г.

Один из самых известных экспертов на британском телевидении, Гари Линекер, философствует: «Мы живем в удивительное время».

twit text — Gary Lineker (@GaryLineker) 9 ноября 2016 г.

Василий Уткин прогнозирует еще одну сенсацию.

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 9 ноября 2016 г.

Джоуи Бартон критикует Америку и почему-то не вспоминает «Брекзит»: «Президент Трамп. Только в Америке».

twit text — Joseph Barton (@Joey7Barton) 9 ноября 2016 г.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор намекает на стену, которую Трамп пообещал построить на границе с Мексикой.

twit text — Stan Collymore (@StanCollymore) 9 ноября 2016 г.

Немного аналитики:

twit text — Держи передачу (@Boogaard_2) 9 ноября 2016 г.

Ну и много мемов.

Пожалуй, лучшее.