«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

Самый жесткий комментарий оставил Венсан Компани: «Что за хрень?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения». В ближайшие годы он, похоже, не поедет играть в МЛС.

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Партнер Компани по сборной Бельгии Ян Вертонген тоже не в восторге от выбора Америки: «Не могу поверить в то, что вижу. Это разочаровывающе. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто действительно за Трампа, чтобы увидеть, что творится в их головах, но никого из таких людей не могу найти».

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Один из самых известных экспертов на британском телевидении, Гари Линекер, философствует: «Мы живем в удивительное время».

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Василий Уткин прогнозирует еще одну сенсацию.

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Джоуи Бартон критикует Америку и почему-то не вспоминает «Брекзит»: «Президент Трамп. Только в Америке».

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор намекает на стену, которую Трамп пообещал построить на границе с Мексикой.

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Немного аналитики:

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Ну и много мемов.

Пожалуй, лучшее.