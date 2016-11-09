«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

Самый жесткий комментарий оставил Венсан Компани: «Что за хрень?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения». В ближайшие годы он, похоже, не поедет играть в МЛС.
Партнер Компани по сборной Бельгии Ян Вертонген тоже не в восторге от выбора Америки: «Не могу поверить в то, что вижу. Это разочаровывающе. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто действительно за Трампа, чтобы увидеть, что творится в их головах, но никого из таких людей не могу найти».
Один из самых известных экспертов на британском телевидении, Гари Линекер, философствует: «Мы живем в удивительное время».
Василий Уткин прогнозирует еще одну сенсацию.
Джоуи Бартон критикует Америку и почему-то не вспоминает «Брекзит»: «Президент Трамп. Только в Америке».
Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор намекает на стену, которую Трамп пообещал построить на границе с Мексикой.
Немного аналитики:
Ну и много мемов.
Пожалуй, лучшее.