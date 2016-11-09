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  • «Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

Самый жесткий комментарий оставил Венсан Компани: «Что за хрень?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения». В ближайшие годы он, похоже, не поедет играть в МЛС.

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Партнер Компани по сборной Бельгии Ян Вертонген тоже не в восторге от выбора Америки: «Не могу поверить в то, что вижу. Это разочаровывающе. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто действительно за Трампа, чтобы увидеть, что творится в их головах, но никого из таких людей не могу найти».

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Один из самых известных экспертов на британском телевидении, Гари Линекер, философствует: «Мы живем в удивительное время».

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Василий Уткин прогнозирует еще одну сенсацию.

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Джоуи Бартон критикует Америку и почему-то не вспоминает «Брекзит»: «Президент Трамп. Только в Америке».

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор намекает на стену, которую Трамп пообещал построить на границе с Мексикой.

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Немного аналитики:

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Ну и много мемов.

Пожалуй, лучшее.

США. МЛС Оффтоп США
Комментарии (15)
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korshun1977
1478688042
Мей Меркель и Клинтон шабаш не состоялся!
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Alexx22
1478688379
вообще спорт вам не политика!!! Спорт Футбол объединяет людей во всем мире, а вы про США позор!!!
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Dennis_Bergkamp
1478690144
Сам в шоке!
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Ailend
1478691179
НИЧОСИ
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Jois91
1478691453
Походу у редакторов, кризис идей, раз на политику переключились...
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igorek25
1478692322
Спорт вне политики, не так ли господа футболисты?
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hjvfybcn
1478693480
гифка-шедевр
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firs04
1478694841
Уткин в своем репертуаре
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Бисер58
1478715350
Трамп выиграл при помощи тренеровок и "автобуса" Курбана Бердыева!
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Рустам Толпиев
1478787733
Походу европе не нравиться Трамп брюсельские ребята вбешенстве !!!!
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