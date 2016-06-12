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  • Гордость Американской нации. Мифы о Кристиане Пулишиче

Гордость Американской нации. Мифы о Кристиане Пулишиче

У сборной США был тяжелый год. Команда провалилась на Золотом кубке КОНКАКАФ, потом неудачно стартовала в отборе на ЧМ. От той сборной, которая играла в плей-офф бразильского мундиаля мало что осталось, и разговоры об отставке Юргена Клинсмана увеличиваются после каждой неудачной игры.

Американцы точно не довольны тем состоянием, в котором сборная подходила к домашнему Кубку Америки. Омоложение состава пока не дает нужного результата, в команде начались проблемы после скандала с Клинтом Демпси. Ветеран потерял капитанскую повязку из-за неспортивного поведения во время матча «Золотого кубка». Вселить веру и надежду в американский соккер суждено было Кристиану Пулишичу, 17-летнему полузащитнику «Боруссии», который недавно дебютировал за немецкий клуб, но уже успел забить 2 мяча в Бундеслиге. Клинсман сделал ставку на юного футболиста, и Пулишич стал самым молодым игроком, забившим за сборную США.

СМИ взорвались. Он вдруг стал популярнейшим футболистом сборной, каждая спортивная газета считала своим долгом рассказать об «американской мечте» и «спасении Клинсмана». Но, оставив в стороне сухую статистику и объективно оценив игру Пулишича, вы поймете, что ему еще далеко до уровня лидера сборной США.

Итак, главные мифы о Кристиане Пулишиче:

1. Он отличный бомбардир

Вообще-то он полузащитник. Играл на этой позиции и за молодежную сборную США, и в «Боруссии». Да, он игрок атаки, но не форвард. Поэтому глупо говорить, что его появление на последних минутах матча должно приводить к голам. Пулишич освежает игру в атаке, способен отдать нужный и неожиданный для защитников пас. Но не его задача открываться и забивать мячи. Хотя, возможно, в будущем ему и стоит подумать о том, чтобы переместиться на острие атаки. Все же он забивает свои голы именно за счет того, что вовремя находит правильную позицию: то на добивании, то в центре штрафной.

Для игры в нападении Кристиану не хватает габаритов, а для того, чтобы стать главным распасовщиком – опыта. Пока Пулишич застрял где-то между линиями и либо станет «свободным художником», либо пропадет на поле.

2. Он хорошо выполняет тренерскую установку

Кристиану повезло с тренерами: его замечают, дают возможность раскрыться, играть столько, сколько сможет. Все поменяется, если Пулишич уйдет из «Боруссии», а сборную возглавит другой тренер. Нелегко рассчитывать на такого юного игрока. Выпускать его с первых минут – бессмысленно, а полагаться в концовке матче – слишком рискованно. Пока Пулишичу везет, мы с придыханием смотрим за его игрой и ждем финтов, голевых передач и результативных ударов. Но как только он перестанет быть «самым первым и самым молодым» писать о нем станет непопулярно и неинтересно.

3. Он бьет все рекорды

«Самый молодой игрок в истории сборной США, принимавший участие в отборе к ЧМ», «самый молодой иностранец, забивший гол в Бундеслиге», «самый молодой игрок, забивший два гола в Бундеслиге», «самый молодой автор гола в истории сборной США». Пулишич неплохо начал, но называть его вундеркиндом так же нелепо, как подсчитывать бесконечные рекорды Криштиану и Месси и думать, что лучший тот, у кого этих рекордов больше.

Футбол меняется и дает место более молодым игрокам, которые выигрывают не за счет своих габаритов, а за счет юркости и динамичности. Поэтому Пулишич и забивает – он быстрее нападающего занимает нужную позицию и оперативнее защитников читает игру. Но эти качества теряются с возрастом. Травмы, излишнее внимание прессы, рекламные контракты – многое отвлекает от футбола. Вы так уверены, что ближайшие 10 лет Пулишич продолжит бить рекорды и становиться самым первым и самым молодым? Я – нет.

4. Он ключевой игрок сборной

За всю карьеру на уровне взрослых команд Кристиан Пулишич в сумме сыграл около 5 полных матчей за «Боруссию» и появлялся еще в 3 играх за сборную. Лишь один раз он отыграл все 90 минут матча. Один раз в карьере. При таком количестве игрового времени нельзя стать лидером и главным игроком атаки. Даже главной надеждой нельзя стать.

На Кубке Америки Пулишич не ведет команду вперед. В матче с Колумбией он вышел на замену во втором тайме и не смог освежить игру. США пытались что-то придумать, но Кристиан пропал, и начинать атаки у него не получалось. В итоге сборная США проиграла 0:2.

Во втором туре Пулишич не сыграл. Он не был нужен. Подопечные Клинсмана и так разгромили Парагвай, забив 4 мяча. После этого футболист неожиданно пропал из лент спортивных новостей. Говорят о том, как вновь хорош Демпси, и как слаженно на правом фланге играют Джонсон и Джонс. А где же хваленая американская мечта?

5. Он перейдет в топ-клуб

Газета Daily Mirror недавно сообщила, что в гонку за Пулишичем вместе с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» вступил «Ливерпуль». Вроде как Юрген Клоп еще в Германии заметил молодого американца и теперь хочет видеть его в своей команде.

Что ж, Daily Mirror еще со времен ее основания братьями Хармсвортами в XIX веке любила громкие заголовки и сомнительные слухи. Одна из самых успешных массовых газет в мире часто сообщает о громких и сомнительных трансферах. Разговоры о них затихают так же быстро, как появляются. Доверие к такой информации стоит под сомнением.

Пулишич так молод, что его переход в крупную команду может сломать игрока. Известность, большие контракты, съемки в рекламе – это нормально для футболиста в 25 лет. Но в 17, еще не успев созреть как игрок, не успев найти место на поле и не ощутив собственного потенциала, Пулишич попадет под такой пресс внимания, что может забыть об игре в футбол, потерявшись в информационном шуме.

Конечно, Кристиан – игрок с большим потенциалом, незаурядным мастерством и чувством момента. Многое в его карьере достигнуто благодаря отцу. Бывший футболист Марк Пулишич возил ребенка по крупнейшим академиям Европы, пытался устроить в Испанию, потом в Англию. В итоге повезло в Германии, где раскрыться будет даже проще.

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КОНКАКАФ США Боруссия Д Пулишич Кристиан Клинсманн Юрген Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Friedrich Zimmerman
1465716873
Все впереди
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Friedrich Zimmerman
1465778417
но самый прикол в том , что в этом же сайте его переоценили , и здесь же доказывают обратное .
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