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    Звездопад. Как сборная США осталась без медалей на домашнем Кубке КОНКАКАФ


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    Голосов: 0
    26.07.2015 10:41
    Главный фаворит Золотого кубка КОНКАКАФ - сборная США - проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. «Бомбардир» показывает главные моменты самого провального за последнее время турнира «звездно-полосатых»
    Главный фаворит Золотого кубка КОНКАКАФ - сборная США - проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. «Бомбардир» показывает главные моменты самого провального за последнее время турнира «звездно-полосатых»

    Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ

    До самого полуфинала у США все шло прекрасно. Команда Юргена Клинсманна лишь раз сыграла вничью в ничего не значащем матче группового этапа, а в остальных встречах добивалась уверенных побед. В четвертьфинале "звездно-полосатые" вообще уничтожили бедную Кубу со счетом 6:0.

    Но затем случилась игра с Ямайкой. "Регги-бойс" забили два гола в течение 5 минут, и для США это стало нокаутирующим ударом. Ответить они смогли только мячом Майкла Брэдли.









    В утешительном матче за 3-е место США должны были без проблем переигрывать скромную Панаму. Но звездные игроки американской сборной слишком расстроились вылетом из чемпионской сетки и в матче за бронзовые медали сыграли слишком невнимательно и пассивно. Кажется, что по-настоящему за исход игры переживал только Юрген Клинсманн. Панамцы сумели воспользоваться плохим настроением своих крутых соперников и дожали их в серии пенальти.









    Напомним, что сборная США участвовала в этом турнире с статусе действующего чемпиона. Хуже, чем на Золотом кубке - 2015, американцы выступали в континентальном первенстве только однажды - в 2000-м году, когда не смогли даже выйти в полуфинал.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт КОНКАКАФ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 27 июля 2015, 07:55

      Ну не скажи... Статья действительно интересная. И далеко не 'из пальца'. У Динамо 10 россиян в основе вышло - это занимательный факт. Хорошо, что его заметили

      0
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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 26 июля 2015, 15:18

      С каждым разом статьи всё короче и короче... И фотографиями это не спрячешь. Помню, на Соккере ежедневно появлялись 3-4 отличные статьи, а тут одна в день и что-то типо 'трансферных слухов', которые и читать не хочется, так как это всё жёлтая пресса. "Bombardir.ru", надеюсь вы найдете новых авторов и исправите эту проблему.

      2
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      Рейтинг: +15

      JackEden > Мастер25-17 26 июля 2015, 15:30

      Мастер25-17, потерпите немного. Дайте нам время набрать обороты, и тогда вы будете получать столько текстов, что не будете успевать их читать:) Кстати, уже сейчас на главной странице висит интереснейший репортаж о Динамо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > JackEden 26 июля 2015, 15:46

      И что в нем интереснейшего? Из пальца тему высосали...

      2
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      Рейтинг: +19

      злой зануда 26 июля 2015, 14:47

      В каждой статье ошибки. Неужели настолько все плохо?

      0
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      Рейтинг: +15

      JackEden > злой зануда 26 июля 2015, 17:55

      Давайте конкретно: где, какие? Всех накажем, все исправим

      0
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      Рейтинг: +19

      злой зануда > JackEden 26 июля 2015, 22:59

      По большому счету, это ошибки в именах футболистов, что вообще странно для авторов статей, честно говоря. Банально, невнимательно печатаете.

      0
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      Рейтинг: +14

      SteveJi 26 июля 2015, 12:05

      Пффф,Бразилия осталась без медалей на домашнем ЧМ,а тут какой-то Кубок "КОНКАФ",

      2
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      Рейтинг: +206

      aMur 26 июля 2015, 11:18

      Отлично выступили пиндосы!

      2
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > aMur 27 июля 2015, 23:22

      самое то!

      0
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