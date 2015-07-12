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Чужие земли. Что может ждать Швайнштайгера в чемпионате Англии

<em>Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". В Премьер-лиге Швайнштайгеру придется нелегко, ведь далеко не каждый немец способен адаптироваться к суровому английскому футболу. <a target="_blank" href="https://">"Бомбардир" </a>показывает и рассказывает о ярких футболистах из Германии, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии. <br /> </em><br /> <img width="580" height="333" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Юрген Клинсманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Юргена Клинсманна </strong>в Англии принимать не хотели. Английскими болельщиками и экспертами он воспринимался, как ныряльщик, который любыми способами добивается результата. Однако на критику в свой адрес Клинсманн отвечал голами. Фанатам не оставалось ничего, кроме как форварда полюбить. Немец перешел в "Тоттенхэм" в 1994 году, провел в Англии всего один сезон, но за это время стал для "шпор" своим человеком. Позже Юрген отправился в "Баварию", но его 21 забитый мяч и неплохой доход с проданной атрибутики в "Тоттенхэме" помнят и сейчас. <br /> <br /> <img width="580" height="347" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Дитмар Хаманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Дитмар Хаманн </strong>известен в Англии по выступлениям за "Ливерпуль". Однако еще до "красных" он успешно играл за "Ньюкасл", с которым добрался до финала Кубка Англии. В команде "сорок" он оказался в 1998-м году и играл ближе к атаке, тогда как в "Ливерпуле" Хаманн стал выполнять больше оборонительных функций. Именно у него Стивен Джеррард начинал учиться футбольному мастерству. Хаманн неплохо освоился в английском футболе, выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов, затем поиграл в "Манчестер Сити" и завершил карьеру в скромном клубе "Милтон Кинс Донс". <br /> <br /> <img width="580" height="406" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Маркус Баббель.jpg" /><br /> <br /> <strong>Маркус Баббель </strong>перебрался в Англию в 2000-м году. "Ливерпуль" в его лице надеялся получить надежного крайнего защитника. Сначала Баббель ожидания оправдывал, но затем случилось обстоятельство, перечеркнувшее его карьеру в "Ливерпуле". Немцу поставили диагноз - синдром Гийена-Барре. Баббель пропустил год, вылечился, но подняться на прежний уровень так и не сумел. Поиграв в аренде в "Блэкберне", футболист вернулся на родину, где успешно выступал и закончил карьеру в составе "Штуттгарта". <br /> <br /> <img width="580" height="411" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Циге.jpg" /><br /> <br /> Левый защитник <strong>Кристиан Циге </strong>адаптироваться в Англии так и не сумел. По-настоящему заявить о себе ему удалось лишь в "Тоттенхэме", где Циге отыграл три года. Но даже в это время он не чувствовал себя счастливым. Что же говорить о тех двух годах, которые вместили в себя период выступления за "Мидлсбро" и "Ливерпуль". Англию Циге вряд ли вспоминает с улыбкой. <br /> <br /> <img width="580" height="404" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Ридле.jpg" /><br /> <br /> Форвард <strong>Карл-Хайнц Ридле </strong>в Англию приезжал уже заканчивать. В "Ливерпуле", куда он перешел из дортмундской "Боруссии" в 1997-м году, Ридле отсиделся за спиной Робби Фаулера и Майкла Оуэна, так и не став основным игроком команды. После этого был небольшой период в "Блэкберне", где Ридле окончательно завершил профессиональную карьеру. <br /> <br /> <img width="580" height="328" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Баллак(6).jpg" /><br /> <br /> <strong>Михаэль Баллак </strong>прослыл в футбольном мире большим неудачником. Вряд ли еще какой-нибудь футболист проигрывал в своей карьере столько финалов, сколько это сделал Михаэль. При этом он постоянно был на хорошем счету у топ-клубов и считался высококлассным футболистом. В 2006-м году Баллака заприметил Роман Абрамович и пригласил в "Челси". В составе лондонцев Баллаку так и не удалось избавиться от своей плохой кармы. С "Челси" Баллак проиграл московский финал Лиги чемпионов, а в 2010-м году, когда его карьера в Англии уже подходила к концу, Баллак получил тяжелую травму, которая не позволила ему сыграть на чемпионате мира в ЮАР. <br /> <br /> <img width="580" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Йенс Леманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Йенс Леманн </strong>с улыбкой вспоминает время карьеры в лондонском "Арсенале". Под руководством Арсена Венгера голкипер сыграл в финале Лиги чемпионов, которую хоть и не выиграл, но выглядел настолько надежным, что наконец-то вытеснил из состава сборной Германии Оливера Кана. В "Арсенале" Леманн задержался до 2008-го года, а когда вроде бы завершил карьеру, вернулся в Лондон в 2011-м, чтобы сыграть единственный матч против "Блэкпула". <br /> <br /> <img width="580" height="312" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Марко Марин.jpg" /><br /> <br /> <strong>Марко Марин </strong>свою карьеру в Англии быстро загубил. В "Вердере" Марина преподносили футбольному миру в качестве большого таланта, но он не смог раскрыть и половины своего потенциала. Английский футбол оказался не для Марина, а многочисленные аренды окончательно убили все его надежды хоть как-то проявить себя в лондонском "Челси". <br /> <br /> <img width="580" height="410" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Пер Мертезакер.jpg" /><br /> <br /> <strong>Пер Мертезакер </strong>- один из самых надежных защитников Премьер-лиги. Особенно немецкому оборонцу нравится играть в паре с Лораном Косьелни, с которым они буквально дополняют друг друга. В "Арсенале" Мертезакер с 2011-го года, но из клуба уходить не спешит, даже несмотря на приход в команду более молодого и талантливого Габриэля Паулисты. <br /> <br /> <img width="580" height="412" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Подольски.jpg" /><br /> <br /> <strong>Лукас Подольски </strong>провел в "Арсенале" три сезона,  от которых вряд ли получил удовольствие. Арсен Венгер предпочитал использовать его лишь в качестве форварда подмены, так и не предоставив гарантированного места в основном составе. Съездив в аренду в "Интер", Подольски окончательно осознал, что ему ничего не светит, и нынешним летом перешел в "Галатасарай". <br /> <br /> <img width="580" height="392" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Озил(3).jpg" /><br /> <br /> <strong>Месут Озил </strong>в "Арсенале" вроде бы и главная звезда, но почему-то всегда выглядит незаметным. В матчах с середняками и аутсайдерами Озил постоянно проявляет себя во всей красе, однако стоит делу дойти до больших матчей, как от таланта Месута не остается и следа. При этом такая проблема преследовала полузащитника на протяжении всей карьеры, поэтому не стоит оправдывать это тяжелой адаптацией Озила к английскому футболу. <br /> <br /> <img width="580" height="350" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Эмре Джан.jpg" /><br /> <br /> А вот <strong>Эмре Джану </strong>совершенно точно в Англии комфортно. Изначально Джан приглашался в "Ливерпуль" в качестве центрального полузащитника, но по ходу прошлого сезона успешно попробовал себя и в роли защитника. Английский футбол Джану подходит отлично. Габариты и мощь при нем, поэтому немец на чужой земле освоился успешно.<br /> <br /> А кто из немецких игроков в Англии запомнился вам?<em><span style="font-size: 13px;"><br /> <br /> <strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.<br /> </span></em>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Швайнштайгер Бастиан Подольски Лукас Озил Месут Леманн Йенс Баллак Михаэль Хаманн Дитмар Мертезакер Пер Марин Марко Джан Эмре Клинсманн Юрген Баббель Маркус
Комментарии (51)
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dimagas1
1436690570
Про Шюррле забыли....вот оно как ,немцы в последние годы так себе играют в АПЛ.
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MRHM-1988
1436695643
Хаманн , Леманн , Баллак .
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Garri98
1436697990
Забыли вставить картинку Шурле.
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Kaiser83
1436700463
ошибка в статье,вратарь цилер был первым немцем в мю,а так добро пожаловать разбавит хоть испанскую диаспору
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Die Roten
1436701528
немецкий футбол почти такой же суровый.все у басти будет в апл хорошо!
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Romeo 777
1436716250
Тем не менее Баллак отлично отыграл всей душой за Челси 4 сезона. Бился в каждом матче. Что касается Марина, то уже до перехода в Челси в последнем сезоне он сидел на лавке Вердера
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miggel
1436716921
О Боатенге забыли, он когда-то за МС играл, правда всего один сезон...
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Субъективное мнение
1436717767
А где ответ на вопрос: Что может ждать Швайни в Англии?! Я думал будут какие то рассуждения автора, подкрепленные здравой мыслью, а здесь просто краткий обзор карьер немцев, которые играли в АПЛ... Верните старый состав редакции! Они хоть и бывало, писали бред но его по крайней мере было интересно читать...
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Munutd
1436757387
Добро пожаловать Швайни!
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Goosfraba
1436764843
Солидное приобретение, очень солидное!
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