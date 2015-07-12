Чужие земли. Что может ждать Швайнштайгера в чемпионате Англии

<em>Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". В Премьер-лиге Швайнштайгеру придется нелегко, ведь далеко не каждый немец способен адаптироваться к суровому английскому футболу. <a target="_blank" href="https://">"Бомбардир" </a>показывает и рассказывает о ярких футболистах из Германии, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии. <br /> </em><br /> <img width="580" height="333" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Юрген Клинсманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Юргена Клинсманна </strong>в Англии принимать не хотели. Английскими болельщиками и экспертами он воспринимался, как ныряльщик, который любыми способами добивается результата. Однако на критику в свой адрес Клинсманн отвечал голами. Фанатам не оставалось ничего, кроме как форварда полюбить. Немец перешел в "Тоттенхэм" в 1994 году, провел в Англии всего один сезон, но за это время стал для "шпор" своим человеком. Позже Юрген отправился в "Баварию", но его 21 забитый мяч и неплохой доход с проданной атрибутики в "Тоттенхэме" помнят и сейчас. <br /> <br /> <img width="580" height="347" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Дитмар Хаманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Дитмар Хаманн </strong>известен в Англии по выступлениям за "Ливерпуль". Однако еще до "красных" он успешно играл за "Ньюкасл", с которым добрался до финала Кубка Англии. В команде "сорок" он оказался в 1998-м году и играл ближе к атаке, тогда как в "Ливерпуле" Хаманн стал выполнять больше оборонительных функций. Именно у него Стивен Джеррард начинал учиться футбольному мастерству. Хаманн неплохо освоился в английском футболе, выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов, затем поиграл в "Манчестер Сити" и завершил карьеру в скромном клубе "Милтон Кинс Донс". <br /> <br /> <img width="580" height="406" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Маркус Баббель.jpg" /><br /> <br /> <strong>Маркус Баббель </strong>перебрался в Англию в 2000-м году. "Ливерпуль" в его лице надеялся получить надежного крайнего защитника. Сначала Баббель ожидания оправдывал, но затем случилось обстоятельство, перечеркнувшее его карьеру в "Ливерпуле". Немцу поставили диагноз - синдром Гийена-Барре. Баббель пропустил год, вылечился, но подняться на прежний уровень так и не сумел. Поиграв в аренде в "Блэкберне", футболист вернулся на родину, где успешно выступал и закончил карьеру в составе "Штуттгарта". <br /> <br /> <img width="580" height="411" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Циге.jpg" /><br /> <br /> Левый защитник <strong>Кристиан Циге </strong>адаптироваться в Англии так и не сумел. По-настоящему заявить о себе ему удалось лишь в "Тоттенхэме", где Циге отыграл три года. Но даже в это время он не чувствовал себя счастливым. Что же говорить о тех двух годах, которые вместили в себя период выступления за "Мидлсбро" и "Ливерпуль". Англию Циге вряд ли вспоминает с улыбкой. <br /> <br /> <img width="580" height="404" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Ридле.jpg" /><br /> <br /> Форвард <strong>Карл-Хайнц Ридле </strong>в Англию приезжал уже заканчивать. В "Ливерпуле", куда он перешел из дортмундской "Боруссии" в 1997-м году, Ридле отсиделся за спиной Робби Фаулера и Майкла Оуэна, так и не став основным игроком команды. После этого был небольшой период в "Блэкберне", где Ридле окончательно завершил профессиональную карьеру. <br /> <br /> <img width="580" height="328" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Баллак(6).jpg" /><br /> <br /> <strong>Михаэль Баллак </strong>прослыл в футбольном мире большим неудачником. Вряд ли еще какой-нибудь футболист проигрывал в своей карьере столько финалов, сколько это сделал Михаэль. При этом он постоянно был на хорошем счету у топ-клубов и считался высококлассным футболистом. В 2006-м году Баллака заприметил Роман Абрамович и пригласил в "Челси". В составе лондонцев Баллаку так и не удалось избавиться от своей плохой кармы. С "Челси" Баллак проиграл московский финал Лиги чемпионов, а в 2010-м году, когда его карьера в Англии уже подходила к концу, Баллак получил тяжелую травму, которая не позволила ему сыграть на чемпионате мира в ЮАР. <br /> <br /> <img width="580" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Йенс Леманн.jpg" /><br /> <br /> <strong>Йенс Леманн </strong>с улыбкой вспоминает время карьеры в лондонском "Арсенале". Под руководством Арсена Венгера голкипер сыграл в финале Лиги чемпионов, которую хоть и не выиграл, но выглядел настолько надежным, что наконец-то вытеснил из состава сборной Германии Оливера Кана. В "Арсенале" Леманн задержался до 2008-го года, а когда вроде бы завершил карьеру, вернулся в Лондон в 2011-м, чтобы сыграть единственный матч против "Блэкпула". <br /> <br /> <img width="580" height="312" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Марко Марин.jpg" /><br /> <br /> <strong>Марко Марин </strong>свою карьеру в Англии быстро загубил. В "Вердере" Марина преподносили футбольному миру в качестве большого таланта, но он не смог раскрыть и половины своего потенциала. Английский футбол оказался не для Марина, а многочисленные аренды окончательно убили все его надежды хоть как-то проявить себя в лондонском "Челси". <br /> <br /> <img width="580" height="410" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Пер Мертезакер.jpg" /><br /> <br /> <strong>Пер Мертезакер </strong>- один из самых надежных защитников Премьер-лиги. Особенно немецкому оборонцу нравится играть в паре с Лораном Косьелни, с которым они буквально дополняют друг друга. В "Арсенале" Мертезакер с 2011-го года, но из клуба уходить не спешит, даже несмотря на приход в команду более молодого и талантливого Габриэля Паулисты. <br /> <br /> <img width="580" height="412" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Подольски.jpg" /><br /> <br /> <strong>Лукас Подольски </strong>провел в "Арсенале" три сезона, от которых вряд ли получил удовольствие. Арсен Венгер предпочитал использовать его лишь в качестве форварда подмены, так и не предоставив гарантированного места в основном составе. Съездив в аренду в "Интер", Подольски окончательно осознал, что ему ничего не светит, и нынешним летом перешел в "Галатасарай". <br /> <br /> <img width="580" height="392" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Озил(3).jpg" /><br /> <br /> <strong>Месут Озил </strong>в "Арсенале" вроде бы и главная звезда, но почему-то всегда выглядит незаметным. В матчах с середняками и аутсайдерами Озил постоянно проявляет себя во всей красе, однако стоит делу дойти до больших матчей, как от таланта Месута не остается и следа. При этом такая проблема преследовала полузащитника на протяжении всей карьеры, поэтому не стоит оправдывать это тяжелой адаптацией Озила к английскому футболу. <br /> <br /> <img width="580" height="350" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Эмре Джан.jpg" /><br /> <br /> А вот <strong>Эмре Джану </strong>совершенно точно в Англии комфортно. Изначально Джан приглашался в "Ливерпуль" в качестве центрального полузащитника, но по ходу прошлого сезона успешно попробовал себя и в роли защитника. Английский футбол Джану подходит отлично. Габариты и мощь при нем, поэтому немец на чужой земле освоился успешно.<br /> <br /> А кто из немецких игроков в Англии запомнился вам?<em><span style="font-size: 13px;"><br /> <br /> <strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.<br /> </span></em>