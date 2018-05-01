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    Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов

    В понедельник состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Одним из авторов результативной передачи стал полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен (10 голов и 10 результативных передач). Благодаря этому, ему удалось выйти на третье место в истории клуба среди футболистов, которые набирали более 10 или более результативных передач за сезон, а также забивали 10 или более голов.

    На данный момент он догнал по этому показателю Юргена Клинсманна (сезон-1994/95) и Эммануэля Адебайора (сезон-2011/12).

    Источник: АПЛ

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    01.05.2018 07:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 10:10

      Эриксен является главным конструктором атак Тоттенхэма.

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