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  • Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов

Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов

1 мая 2018, 07:14
1

В понедельник состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Игра завершилась со счетом 2:0.

Одним из авторов результативной передачи стал полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен (10 голов и 10 результативных передач). Благодаря этому, ему удалось выйти на третье место в истории клуба среди футболистов, которые набирали более 10 или более результативных передач за сезон, а также забивали 10 или более голов.

На данный момент он догнал по этому показателю Юргена Клинсманна (сезон-1994/95) и Эммануэля Адебайора (сезон-2011/12).

Источник: АПЛ
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Адебайор Эммануэль Эриксен Кристиан Клинсманн Юрген
Комментарии (1)
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zigbert
1525158654
Эриксен является главным конструктором атак Тоттенхэма.
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