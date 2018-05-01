Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов

В понедельник состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Игра завершилась со счетом 2:0.

Одним из авторов результативной передачи стал полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен (10 голов и 10 результативных передач). Благодаря этому, ему удалось выйти на третье место в истории клуба среди футболистов, которые набирали более 10 или более результативных передач за сезон, а также забивали 10 или более голов.

На данный момент он догнал по этому показателю Юргена Клинсманна (сезон-1994/95) и Эммануэля Адебайора (сезон-2011/12).